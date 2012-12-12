38 پروژه عمرانی شهری در قم به صورت فعال در دست اجرا است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد دلبری عصر چهارشنبه در بازدید از پروژه میدان امام خمینی(ره) قم در جمع خبرنگار این استان، اظهار داشت: شهر قم بنابر فرمایشات مقام معظم رهبری یک شهر بین المللی است و برای رسیدن به این چشم انداز باید اقداماتی صورت گیرد که اهمیت آن بر کسی پوشیده نیست.



وی ادامه داد: شهرداری قم عضو مجمع شهرداران آسیایی است و حضور مجموعه ای از این شهر در کشور تایلند به دلیل حضور در اجلاس دوسالانه این مجمع بود.



شهردار قم تاکید کرد: یکی از دلایل توجه ما برای معرفی قم در این کشور سابقه حضور یک فرد قمی به اسم میرزا احمد قمی طی قرون گذشته در تایلند است که در بین مردم این کشور دارای حسن شهرت است.



وی در این باره گفت: تلاش ما این است که بتوانیم ازظرفیت های شخصیتی شیخ احمد قمی برای معرفی شهر قم در این کشور استفاده کنیم و این می تواند افتخارما باشد تا در کشوری که مسلمان خیز نیست، دین اسلام و مراکز مهم این دین را معرفی کنیم.



جدا کردن پروژه ها از مباحث تبلیغاتی



شهردار قم با اشاره به پروژه میدان امام خمینی(ره) قم گفت: موضوع این پروژه حول دو محور است، محور اول بخش سازه‌ها و اسکلت این میدان است که به صورت 100 درصد محقق شده و محور دوم شامل مباحث پایانی و نازک کاری ها این پروژه است.



وی ادامه داد: یکی از مهمترین تصمیمات ما در شهرداری قم و پروژه‌های عمرانی این شهر، جدا کردن پروژه ها از مباحث تبلیغاتی و توجه صرف بر خروجی این طرح ها و اولویت بندی ها است.



دلبری گفت: برای ما در شهرداری قم دو موضع ترافیک و رضایتمندی مردم و زوار از اهمیت بالایی برخوردار است، در واقع ما تلاش داریم تا هربخشی از پروژه‌ها را که می توان استفاده کرد سریعا به بهره برداری برسانیم.



وی با اشاره به اینکه تلاش شهرداری قم جهت مدیریت زمان بر اساس شرایط موجود است، گفت: در پروژه پل های جمهوری شهر قم یکی از مشکلات عمده بحث تملک است که موجب به تاخیر افتادن بهره برداری از این پروژه است.



پروژه منوریل به صورت شبانه روزی در حال انجام است



دلبری ضمن بیان اینکه یکی دیگر ازمشکلات در مسیر پروژه های عمرانی قم فشار تحریم ها و سختی تهیه مصالح است، گفت: با وجود این معضلات تمام تلاش ما این است که پروژه ها دچار تعلل نشود.



وی ادامه داد: عده ای از طرح های ما مقابل چشم مردم پیش نمی رود و صرفا ظاهری نیست اما نباید شائبه توقف آن ها ایجاد شود، برای نمونه پروژه منوریل به صورت شبانه روزی در حال انجام است و نباید به دلیل برخی شنیده ها آن را متوقف قلمداد کرد.



شهردار قم با بیان اینکه آسفالت کاری معابر شهری نسبت به سال گذشته 10 برابر افزایش داشته است، گفت: در پروژه پیامبر اعظم (ص) ما مشکل خاصی نداریم و دلیل اصلی عدم بهره بردای از این پروژه وجود راه آهن در کنار این پروژه است که با ایجاد کمربند ریلی شهر قم و جمع شدن خطوط ریل آهن درون شهری، این مشکل نیز برطرف خواهد شد.



وی در پایان گفت: علاوه بر این مشکل تملک برخی نقاط نیز وجود دارد که اگر مردم عزیز همکاری کنند و مسئولان ذی ربط نیز کمربند ریلی را هرچه سریع تر به سرانجام برسانند، قسمت های مهمی از این پروژه تا پایان سال به بهره برداری خواهد رسید.

