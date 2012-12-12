30 طرح پژوهشی در دانشگاه آزاد واحد بروجرد اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جعفر مهدیان ظهر چهارشنبه به مناسبت هفته پژوهش در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: 18طرح پژوهشی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد در دست اجراست که این طرحها درحوزه های علوم انسانی، علوم پایه، کشاورزی و پیراپزشکی هستند.

وی تصریح کرد: همچنین طی یک سال گذشته بیش از 40 مقاله بین المللی توسط اساتید و اعضای هیئت علمی این دانشگاه در داخل و خارج کشور و حدود 80 مقاله در کنفرانسهای مختلف ارائه شده است.

مهدیان با اشاره به تجهیزآزمایشگاههای مختلف این دانشگاه طی سالهای گذشته، یادآور شد: همه این ظرفیتهای گسترده نشان می دهد دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد در رسالت علمی خود موفق عمل کرده است.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد ادامه داد: با توجه به روند رو به رشد علمی ایران پیش بینی می شود که در سال 2018 رتبه چهارم را در تولید علم و دانش کسب کنیم.

وی با بیان اینکه در حال حاضر در بین کشورهای مختلف ایران رتبه شانزدهم را در زمینه تولید علم دارد، افزود: این در حالیست که در این حوزه جایگاه نخست را در منطقه داریم.

مهدیان یادآور شد: همچنین در دانشگاه آزاد اسلامی نه تنها در داخل کشور بالاترین سطح رشد را داشته بلکه در منطقه نیز دانشگاه آزاد رتبه اول را کسب کرده است.