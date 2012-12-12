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۲۲ آذر ۱۳۹۱، ۲۰:۰۲

مهدیان خبر داد:

30 طرح پژوهشی در دانشگاه آزاد واحد بروجرد اجرا شد

30 طرح پژوهشی در دانشگاه آزاد واحد بروجرد اجرا شد

بروجرد - خبرگزاری مهر: معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد از اجرای 30 طرح پژوهشی طی یکسال گذشته در این دانشگاه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جعفر مهدیان ظهر چهارشنبه به مناسبت هفته پژوهش در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: 18طرح پژوهشی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد در دست اجراست که این طرحها درحوزه های علوم انسانی، علوم پایه، کشاورزی و پیراپزشکی هستند.

وی تصریح کرد: همچنین طی یک سال گذشته بیش از 40 مقاله بین المللی توسط اساتید و اعضای هیئت علمی این دانشگاه در داخل و خارج کشور و حدود 80 مقاله در کنفرانسهای مختلف ارائه شده است.

مهدیان با اشاره به تجهیزآزمایشگاههای مختلف این دانشگاه طی سالهای گذشته، یادآور شد: همه این ظرفیتهای گسترده نشان می دهد دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد در رسالت علمی خود موفق عمل کرده است.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد ادامه داد: با توجه به روند رو به رشد علمی ایران پیش بینی می شود که در سال 2018 رتبه چهارم را در تولید علم و دانش کسب کنیم.

وی با بیان اینکه در حال حاضر در بین کشورهای مختلف ایران رتبه شانزدهم را در زمینه تولید علم دارد، افزود: این در حالیست که در این حوزه جایگاه نخست را در منطقه داریم.

مهدیان یادآور شد: همچنین در دانشگاه آزاد اسلامی نه تنها در داخل کشور بالاترین سطح رشد را داشته بلکه در منطقه نیز دانشگاه آزاد رتبه اول را کسب کرده است.

کد مطلب 1765037

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