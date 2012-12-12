دشتستان در جریان سیل اخیر مورد ظلم قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیدمهدی موسوی‌نژاد عصر چهارشنبه در نشست بررسی خسارت سیل در استان بوشهر اظهار داشت: مسئولان استانی در جریان سیل اخیر عملکرد خوبی داشتند که جای تقدیر دارد ولی مسئولان کشوری عملکرد خوبی در این زمینه نداشته‌اند.

وی به ادامه مشکلات موجود در وضعیت آب و برق و راه در مناطق سیل‌زده اشاره کرد و با تاکید بر ضرورت هوشیاری مسئولان، اضافه کرد: وضعیت راه شول به بنه جابری، پل‌های شهر برازجان، مسیر روستای دوردگاه، خروجی برازجان به اهرم همچنان مشکل دارند.

نماینده مردم دشتستان با انتقاد از عدم حضور و یا پیگیری مسئولان کشوری در سیل دشتستان، ادامه داد:‌ مشکلات زیادی برای مردم دشتستان در این سیل ایجاد شد ولی مسئولان ارشد کشور به خوبی به این موضوع توجه نکردند و احساس می‌کنیم در این جریان به شهرستان دشتستان ظلم شده است.

وی برخورد مسئولان کشوری و صدا و سیما را با این موضوع تبعیض‌گونه و از روی بی‌عدالتی خواند و افزود: فرق دشتستان و دیگر مناطق کشور چیست، چه اتفاقی باید می‌افتاد تا مسئولان کشور در شهرستان حضور بیابند.

موسوی‌نژاد با انتقاد از سکوت در جریان سیل دشتستان، گفت: آقای لاریجانی پس از زلزله زهان پیام تسلیت می‌فرستد و مسئولان در محل حاضر می‌شوند اما خبر سیل دشتستان یک هفته بعد در سیما منعکس می‌شود و این تبعیض و بی‌عدالتی است.

وی با انتقاد از حضور دیرهنگام رئیس مدیریت بحران کشور در دشتستان، بیان داشت: با چند وزیر هم صحبت کردم اما تنها معاون وزیر جهاد به بوشهر سفر کرد و هنوز هم نتوانستم با یکی از وزرا صحبت کنم، همین‌ها موجب شده تا استان بوشهر محروم باشد.

نگرانی‌های نماینده دشتستان را ارج می‌نهیم



یکی از اعضای کمیسیون عمران مجلس نیز در این نشست با اشاره به تلاش مطلوب مسئولان استان بوشهر در زمان رخ دادن این حادثه، اظهار داشت: حضور به موقع در زمان بحران دارای اهمیت بالایی است ضمن اینکه با پیشگیری از بسیاری خسارت‌های جلوگیری می‌شد.

کمال علیپور با اشاره به ارائه تسهیلات مناسب به سیل‌زدگان، اضافه کرد: استاندار بوشهر باید در زمینه کمک‌های بلاعوض به خسارت دیدگان از این سیل اقدام کند.

وی با تائید نگرانی‌های نماینده دشتستان، ادامه داد: رئیس مجلس پس از تذکر نماینده دشتستان در مورد وقوع سیل به کمیسیون عمران ماموریت داد تا بازدید از منطقه داشته باشیم و ما نیز این کار را با حضور مدیران استان بوشهر انجام دادیم.

این نماینده مجلس با اشاره به استهمال وام‌های بانکی‌کشاورزان و کمک‌های مالی به خانوارهای خسارت دیده، خاطرنشان ساخت: باید اختیارات تام امور بحران را به سازمان مدیریت بحران کشور بدهیم تا کمک‌ها و اقدامات لازم را انجام دهد.

نیاز استان بوشهر به زیرساخت‌های مقابله با بحران



یکی دیگر از اعضای کمیسیون عمران مجلس نیز با اشاره به ارائه گزارش این کمیسیون در صحن علنی مجلس، اظهار داشت: گزارش‌های خود در مورد وقوع سیل در استان بوشهر را روز یکشنبه به رئیس کمیسیون عمران می‌دهیم.

عبدالکریم حسین‌زاده با اشاره به مشکلات ایجاد شده بر اثر این سیل در استان بوشهر، بیان داشت: استان بوشهر به زیرساخت‌های اساسی در مقابل به بحران‌های مختلف از جمله سیل نیاز دارد.

وی افزود: با توجه به بازدیدهایی که از مناطق مختلف سیل‌زده داشتیم مشخص شد که توانمندسازی سکونت‌گاه‌های غیر رسمی در استان بوشهر باید انجام شود.

نماینده نقده در مجلس ادامه داد: کمیسیون عمران مجلس با وجود بررسی‌های صورت داده در مورد سیل در استان بوشهر آماده همکاری با مسئولان اجرایی این استان برای رفع مشکلات ناشی از خسارت‌ها خواهد بود.