ایجاد مجتمع های تجاری در همدان درآمدها را افزایش می دهد

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمدآزاد روز چهارشنبه در بازدیدی یک روزه از روند اجرای پروژه های عمرانی شهرستان و شهر همدان دیدن کرد.

استاندار همدان در این بازدیدها عملکرد شهرداری همدان در اجرای پروژه های شهری را مثبت ارزیابی کرد و گفت: روند اجرای پروژه‌های شهری از پیشرفت خوبی برخوردار است.

علی محمد آزاد با بیان اینکه روند ساخت پروژه‌ها از نظر کمی و کیفی مطلوب است، با اشاره به کمبود منابع مالی شهرداری‌ها اظهار داشت: دولت در حد امکان از نظر بودجه، شهرداری‌ها را کمک خواهد کرد و در این راستا اعتباراتی برای آنها در نظر گرفته شده است.

وی در ادامه هدف بازدید از روند اجرای پروژه‌ها را داشتن اطلاعات از آخرین وضعیت پروژه‌ها اعلام کرد و افزود: با توجه به اینکه تعدادی از این طرح‌ها در بخش‌هایی از توسعه استان همدان تأثیرگذارند چنانچه مشکلی داشته باشند مورد بازدید قرار گرفته و در راستای رفع آنها اقداماتی صورت می‌گیرد.

بازدید از روند پروژه‌های در دست اجرا عاملی برای سرعت دهی به کارها است

استاندار همدان بازدید از روند پروژه‌های در دست اجرا را عاملی برای تشویق در تسریع پیشرفت کارها دانست.

در ادامه استاندار همدان در بازدید از مجتمع تجاری، اداری سینای همدان ایجاد مجتمع های تجاری را راهکاری مناسب برای جذب گردشگر دانست و اظهار داشت: مجتمع تجاری با محوریت عرضه کالاها و سوغات همدان تأثیر زیادی در جذب گردشگر و درآمدزایی دارد.

علی محمد آزاد با اشاره به اینکه گردشگران و مسافران بخشی از وقت خود را در مجتمع های تجاری می گذرانند، افزود: ایجاد این مجتمع‌ها درآمد زایی مناسبی برای مردم همدان خواهد داشت.

وی در بازدید از پارکینگ طبقاتی همدان نیز اظهار داشت: این پارکینگ با توجه به موقعیت خوب خود می تواند مورد استفاده گردشگران قرار گیرد.

پارکینگ طبقاتی همدان باید زودتر از موعد زمانبندی به بهره برداری برسد

علی محمد آزاد تأکید کرد: پارکینگ طبقاتی همدان باید زودتر از موعد زمانبندی به بهره برداری برسد تا مسافران نوروزی از آن استفاده کنند.

استاندار همدان در بازدید از کارخانه بتن صنعت بریس با بیان اینکه دولت از طرح های اشتغالزا حمایت می کند، افزود: دولت با فراهم کردن زیر ساخت های مورد نیاز و ارائه تسهیلات زودبازده حامی طرح‌های اشتغالزا است.

علی محمد آزاد با اشاره به اینکه اینگونه کارخانه ها مورد نیاز کشور و استان بوده و به منظور توسعه طرح عمرانی است، اظهار داشت: این کارخانه ها علاوه بر تولید مصالح مورد نیاز راه آهن قادر هستند از این تولیدات به عنوان تراورس برای شتاب دهی به روند اجرای طرح های در حال اجرای کشور به خصوص در طرح های ملی از جمله راه آهن همدان - تهران- سنندج و راه آهن ملایر- نهاوند -کرمانشاه استفاده کنند.

آزاد در ادامه در بازدید از مجتمع ورزشی بانوان همدان نیز تأکید کرد: نگاه به این مجتمع نباید تنها ورزشی باشد بلکه باید فرهنگی نیز دیده شود.

وی با بیان اینکه این مجتمع ورزشی تنها مختص بانوان است، افزود: استفاده از این مجتمع ورزشی در ساعاتی از روز برای آقایان ممنوع است.

در این بازدید روند اجرای تقاطع غیر همسطح آیت الله نجفی، مجموعه فرهنگی عین القضات همدانی، مرکز تجاری سینا و پارکینگ طبقاتی سینا، مجتمع ورزشی بانوان، مرکز آموزش هتلداری فنی و حرفه ای شهر مریانج، کارخانه بتن بریس و شهربازی ارم دیدن شد.