امسال 10 و نیم میلیارد تومان اعتبار برای عمران شهری همدان اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، خسرو سامری روز چهارشنبه در بازدید یک روزه استاندار همدان از روند اجرای پروژه های عمرانی شهرستان و شهر همدان روند اجرای پروژه‌ها را مناسب ارزیابی کرد و گفت: امسال از بودجه 150 میلیارد تومانی استان همدان حدود 10 و نیم میلیارد تومان در مرحله نخست برای عمران شهری در نظر گرفته شده است که پیگیری‌های لازم در این زمینه انجام خواهد شد.

خسرو سامری کمک دولت به مدیریت شهری را برای اداره مناسب‌تر شهرها دانست و افزود: سال گذشته نیز سه میلیارد تومان برای عمران شهری در نظر گرفته شد.

تکمیل مجتمع ورزشی بانوان همدان نیازمند 27 میلیارد ریال اعتبار است

مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان نیز در بازدید استاندار و همراهان از مجتمع ورزشی بانوان همدان گفت: این مجتمع در حال حاضر 81 درصد پیشرفت فیزیکی دارد که تکمیل آن نیازمند 27 میلیارد ریال اعتبار است.

سید عبدی افتخاری با بیان اینکه احداث این طرح از سال 86 آغاز شده، افزود: این مجتمع از جمله طرح های مهر ماندگار استان است که شامل سالن، استخر، سرایداری، زمین چمن و رختکن و در مجموع چهار هزار و 307 متر مربع است.

وی با اشاره به اینکه تاکنون برای این طرح 31 میلیارد و 73 میلیون ریال اعتبار هزینه شده است، اظهار داشت: اعتبار مصوب این طرح برای سال 91 نیز 20 میلیارد و 965 میلیون ریال بوده که پنج میلیارد و 510 میلیون ریال تخصیص یافته است.

مرکز آموزش هتلداری فنی و حرفه ای در مریانج احداث می شود

استاندار در ادامه از پروژه احداث مرکز آموزش هتلداری فنی و حرفه ای مریانج بازدید کرد و در این بازدید مدیرکل فنی و حرفه‌ای استان همدان گفت: عملیات اجرایی این پروژه از سال 84 در زیربنایی به مساحت پنج هزار و 400 متر مربع شروع شده است و تاکنون 90 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

سیدمهدی باقری افزود: تاکنون برای این پروژه 15 میلیارد ریال از اعتبارات ملی و 17 میلیارد ریال از اعتبارات استانی هزینه شده است.

وی با بیان اینکه این طرح در زمینی به مساحت چهار هزار و 500 متر مربع و در سه طبقه در حال اجرا بوده یادآور شد: دو میلیارد ریال اعتبار برای تکمیل آن نیاز است.

باقری این مرکز را هم تفریحی و هم آموزشی خواند و گفت: این مرکز دارای 14 سوئیت و چهار مدل اتاق است که همزمان با آموزش باید درآمدزایی نیز داشته باشد.

مرکز آموزش هتلداری فنی و حرفه ای مریانج تا یک ماه آینده به بهره برداری می رسد

مدیر کل فنی و حرفه ای استان همدان ادامه داد: مرکز آموزش هتلداری فنی و حرفه ای شهر مریانج در صورت تأمین اعتبار تا یک ماه آینده به بهره برداری می رسد.

سیدمهدی باقری همدان را دارای ظرفیت‌های بالایی در زمینه آموزش کارآموزان دانست و اظهار داشت: به دنبال این هستیم تا استان همدان در آموزش‌های گردشگری و هتلداری، توریستی، برق، الکترونیک، آسانسور، مکاترونیک، انرژی‌های خورشیدی و تخصص استفاده از انرژی‌های نوین در ساختمان آزمونه (پایلوت) قرار گیرد.

مدیر عامل شهر بازی ارم شهر همدان نیز در حاشیه بازدید استاندار از این شهر بازی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: این طرح در زمینی به مساحت 25 هزار متر مربع و دارای بخش های مختلف تفریحی، ورزشی، غذایی و صنایع دستی در حال اجرا است.

نخستین سالن سرپوشیده شهربازی با معماری مدرن در همدان ساخته می شود

حمیدرضا بطحایی اضافه کرد: نخستین سالن سرپوشیده شهربازی با معماری مدرن و در چهار طبقه مجهز به بیش از 250 دستگاه از رده سنی خردسال تا بزرگ‌تر شامل انواع بازی ها است.

وی گفت : تاکنون 340 میلیارد ریال برای اجرای پروژه شهربازی ارم هزینه شده که 76 میلیارد ریال آن از بانک ملت و مابقی از محل بخش خصوصی و بخشی از هزینه های طرح از محل سرمایه گذاری خارجی تأمین شده است.

مدیر عامل شهر بازی ارم شهر همدان اضافه کرد: باغ بازی بچه ها مجموعه ای بی نظیر و سرگرم کننده برای کودکان از یک تا هفت سال با آخرین تحقیقات و متدهای پیشرفته روز جهان در حال اجرا است.

حمیدرضا بطحایی احداث سالن بولینگ در پنج خط استاندارد، سالن بیلیارد با ظرفیت 15 میز، سالن تیر اندازی با 10 خط استاندارد، پیست کارتینگ، سالن صنایع دستی، فست فود، باغ رستوران، کافی شاپ، دریاچه روباز و غرفه های متنوع بازی و سرگرمی را از دیگر طرح های در حال اجرای این شهر بازی بیان کرد.

وی با بیان اینکه با بهره برداری از طرح شهر بازی ارم برای 200 نفر به صورت مستقیم اشتغال ایجاد می شود، افزود: این طرح تا 20 بهمن ماه سال جاری آماده استفاده عموم شهروندان می شود.