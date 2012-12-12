میزان صادرات سیب از آذربایجان غربی به 18.5 میلیون دلار رسید

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا دیزج نژاد چهارشنبه شب در جلسه تنظیم بازار استان با بیان اینکه امسال میزان تولید سیب به یک میلیون تن و 100 هزار تن رسیده است اظهارداشت: در این راستا نیز صادرات سیب از 6.5 میلیون دلار سال گذشته به 18.5 دلار افزایش یافته است.

وی در ادامه با اشاره به اینکه مسئولیت تنظیم بازار سیب و انگور کشور به استان ما واگذار شده است اضافه کرد: حدود 650 هزار تن سیب در سردخانه ها ذخیره سازی شده که 15 هزار تن آن برای مصرف در شب یلدا و 500 تن آن نیز برای مصرف عید نوروز استان در نظر گرفته شده است.

معاون استاندار آذربایجان غربی در ادامه از ساماندهی مراکز جمع آوری شیر خبر داد و گفت: در حال حاضر ساماندهی مراکز جمع آوری شیر در دستور کار حوزه اقتصادی استان قرار دارد.

دیزج نژاد افزود: با بررسی های انجام گرفته مشخص شد که افزایش قیمت شیر تحویلی به کارخانجات از سوی برخی افراد سود جو انجام گرفته و دامداران از این افزایش بهرمند نمی شوند، برای جلوگیری از سوء استفاده سودجویان و دلالان مراکز جمع آوری شیر ساماندهی خواهند شد.

وی با اعلام اینکه این روند مورد اعتراض واحد های تبدیلی و صنایع فراوری شیر استان است اعلام کرد: با تشکیل جلسه ای این مشکل را حل خواهیم کرد تا قیمت شیر تحویلی به کارخانجات استان یکسان سازی شود.

در این جلسه آخرین وضعیت مرغ تولیدی و کالاهای ذخیره شده در استان مورد بررسی قرار گرفت.