هفته نهم رقابت ها با تداوم صدرنشینی نماینده جاجرم پایان یافت

حسین جعفرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: عصر چهارشنبه در هفته نهم رقابت های لیگ دسته یک فوتسال خراسان شمالی دو دیدار به صورت همزمان در بجنورد و شیروان برگزار شد.

وی با بیان اینکه این دیدارها دقایقی قبل به پایان رسیدند، افزود: در نخستین دیدار تیم آهن آلات محمدی جاجرم در سالن ایثار شیروان برابر میزبان خود شهاب نوین این شهر، در یک بازی پرگل موفق شد این تیم را با نتیجه 9 بر پنج شکست دهد و سه امتیاز بازی را از آن خود کند.

جعفرزاده اظهار داشت: با این پیروزی تیم آهن آلات محمدی جاجرم 18 امتیازی شد و به تنهایی در در صدر جدول رده بندی مسابقات قرار گرفت.

وی اضافه کرد: در دیگر دیدار همزمان، تیم انتظار بجنورد در خانه برابر گلستان ثامن شیروان با نتیجه چهار بر دو به برتری دست یافت و با 16 امتیاز به رده دوم جدول رده بندی مسابقات صعود کرد.

به گفته جعفرزاده دیگر دیدار این هفته بین تیم های جوارشی سنخواست و پرسپولیس ایرج اسفراین به علت بروز برخی مشکلات به تعویق افتاد.

وی گفت: بر این اساس در پایان هفته نهم رقابت های لیگ دسته یک فوتسال خراسان شمالی تیم آهن آلات محمدی جاجرم با 18 امتیاز در صدر جدول قرار دارد، انتظار بجنورد با 16 امتیاز در رده دوم ایستاده و تیم جوارشی سنخواست نیز با 15 امیتاز و با یک بازی کمتر در رده سوم جدول قرار دارد.

رقابت های قهرمانی فوتسال خراسان شمالی با شرکت شش تیم آهن آلات محمدی جاجرم، شهاب نوین شیروان، گلستان ثامن شیروان، جوارشی سنخواست و پرسپولیس ایرج اسفراین در حال برگزاری است.

در پایان این مسابقات، تیم قهرمان به عنوان نماینده استان جواز حضور در رقابت های فصل آینده لیگ دسته سه فوتسال کشور را کسب می کند.