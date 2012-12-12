ضرورت جلوگیری از خروج سنگ های تزئینی از آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر طاهری عصر چهارشنبه در جلسه بررسی مشکلات معدنکاران خوی اظهارداشت: آذربایجان غربی کلکسیون سنگ های تزئینی کشور به شمار می رود ولی متاسفانه این سنگ ها با خروج از استان توسط سایر استانها فرآوری می شود.

وی با بیان اینکه از مجموع 275 فقره پروانه اکتشاف صادر شده برای فعالیتهای معدنی در آذربایجان غربی 127 مورد مربوط به سنگهای تزئینی است افزود: این استان معدن سنگ های تزئینی از جمله گرانیت، دولومیت، تراورتن، مرمر، گنگلومرا و بازالت است.

طاهری همچنی از صدور مجوز تاسیس پنج واحد بزرگ فرآوری سنگهای تزئینی در استان خبر داد و گفت: با هدف تامین زیرساختهای معدنی در بخش فرآوری معدنی، مجوز تاسیس پنج واحد بزرگ فرآوری سنگهای تزئینی با ظرفیت یک میلیون متر مربع برای هر واحد صادر شده است.

وی ادامه داد:ک این مجوزها از محل بند الف معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت برای آذربایجان غربی صادر شده و متقاضیان می توانند از تسهیلات دولتی هم برای تاسیس واحدها استفاده کنند.

معاون معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی اعلام کرد: با تاسیس این واحدها بخشی از مشکلات حوزه معدن رفع و ارزش افزوده سنگهای تزئینی نصیب خود استان خواهد شد.

غلامحسین عماری فرماندار خوی هم در این جلسه ایجاد اولین شهرک سنگ استان در خوی را از مصوبات سفر ریاست جمهوری به استان اعلام کرد و گفت: مقدمات ایجاد این شهرک در 50 هکتار زمین فراهم شده و بزودی علمیات اجرایی آن آغاز می شود.

آذربایجان غربی علاوه بر کسب رتبه سوم مواد معدنی و رتبه پنجم معادن کشور به دلیل نگه داشتن بیش از 80 نوع سنگ تزئینی قطب سنگهای تزئینی در ایران به شمار می رود

نبود واحدهای فرآوری سنگهای تزئینی باعث شده این سنگها با قیمت بسیار ناچیز برای فرآوری به استانهای دیگر منتقل شود.