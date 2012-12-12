دانشکده فنی در شهرستان پلدختر راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، فریدون رشیدی عصر چهارشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش پلدختر اظهار داشت: باید اهتمام شود تا ماهانه جلسات شورای آموزش و پرورش تشکیل شود و هرگاه فرماندار در شهرستان حضور نداشت سرپرست آموزش و پرورش پلدختر رئیس جلسه شورا خواهد بود.

وی افزود: همچنین طبق دستورالعمل معاون اول رئیس جمهور مدارس 50 درصد از بهای آب، برق و گاز معاف هستند که این دستورالعمل باید اجرایی شود.

فرماندار پلدختر با تاکید بر تخلیه فضای آموزشی در اختیار دانشگاه آزاد اظهار داشت: دانشگاه آزاد پلدختر به اندازه کافی تقویت و کمک شده و این حمایت ها به خاطر مردم شهرستان بوده تا جوانان این منطقه ناچار نشوند برای تحصیل به شهرهای دور دست سفر کنند.

وی خواستار تخلیه فضای آموزشی از سوی دانشگاه آزاد پلدختر شد و افزود: این دانشگاه باید فکری برای فضای آموزشی خود کند و ما هم زمین مناسب نیز در اختیار این واحد دانشگاهی قرار داده ایم.

رشیدی گفت: حتی پیشنهاد فضای دیگری در مجاورت یادمان شهدای گمنام شهر پلدختر را نیز برای دانشگاه آزاد داده ایم و این دانشگاه قول آغاز عملیات را در این مکان را داده است.

فرماندار پلدختر از راه اندازی دانشکده فنی در شهر پلدختر در آینده خبر داد و گفت: شرایط آماده است، مجوز و موافقت لازم اخذ شده و با تامین فضا دانشکده فنی پلدختر در این شهرستان ایجاد و از مهرماه سال آینده دانشجو می پذیرد.

رئیس شورای آموزش و پرورش پلدختر بر تعامل اولیا دانش آموزان با مربیان مدارس تاکید کرد و گفت: این ارتباط چنانچه تنگاتنگ و مثبت باشد موجب کاهش آسیب های اجتماعی می شود.

وی افزود: برخی از آسیب های اجتماعی به علت عدم تربیت صحیح دانش آموز است که در این راستا باید کارگاههای آموزشی برگزار شود.

رشیدی تصریح کرد: در این کارگاه های آموزشی باید از کارشناسان و اهل فن و صاحب نظران تعلیم و تربیت استفاده کنیم زیرا اگر با کمک خانواده بتوانیم دانش آموزان خوبی تربیت کنیم جامعه را ساخته ایم.