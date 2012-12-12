از ناپدید شدن شاهد دادگاه برلوسکنی تا رکورد توییتری آقای تغییر

لجبازی رژیم صهیونیستی با تشکیلات خودگردان فلسطین

تل آویو همچنان از تحویل 92 میلیون یورو متعلق به فلسطینی ها به تشکیلات خودگردان خودداری می کند. این منابع مالی که مالیاتهای پرداخت شده از سوی فلسطینی ها برای اداره تشکیلات خودگردان است، در پی تصویب عضویت فلسطین در سازمان ملل از سوی صهیونیستها بلوکه شده است.

وزیر خارجه رژیم صهیونیستی در سخنانی که ناشی از لجبازی بیهوده تل آویو با حمایت بین المللی از فلسطینی هاست گفت این رژیم پرداخت این منابع مالی را 4 ماه به تعویق انداخته است.



در جستجوی شاهد دادگاه برلوسکنی

رسانه های غربی امروز از ناپدید شدن شاهد اصلی پرونده فساد اخلاقی "سیلویو برلوسکنی" موسوم به "روبی" خبر دادند. گویا وی قرار بوده با حضور در جلسه دادگاه به سوالات دادستان در خصوص اتهامات نخست وزیر پیشین ایتالیا پاسخ دهد.

بر این اساس عدم حضور این خانم 19 ساله مراکشی الاصل در دادگاه و خاموش بودن موبایلش سبب انتشار شایعه هایی مبنی بر ناپدید شدن وی در رسانه ها شد. با این حال پس از گذشت ساعاتی برخی رسانه ها در ادامه جستجوهای خود از مشاهده شدن روبی در مکزیک سخن گفتند.



نخست وزیر جدید مالی معرفی شد

"دیانگو سیسوکو" به عنوان نخست وزیر جدید مالی معرفی شد. رئیس جمهوری انتقالی مالی یک روز پس از برکناری "شیخ مادیبو دیارا" نخست وزیر پیشین، جانشین وی را معرفی کرد.

این در حالی بود که برکناری رئیس دولت در مالی با انتقادهای آمریکا و سازمان ملل و خواسته آنها برای توقف مداخلات ارتش مالی در مسائل سیاسی همراه بود. سخنگوی شورای حاکمان نظامی سابق مالی روز سه شنبه اعلام کرد استعفای دیارا پس از دستگیری توسط نظامیان یک کودتا نیست و نخست وزیر جدید به زودی معرفی می شود.

خشم ناتو از پرتاب موشک کره شمالی به فضا انتشار پرتاب موفقیت آمیز موشک ماهواره بر کره شمالی واکنش کشورهای غربی و سازمان ملل را به دنبال داشت. در این میان دبیرکل پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) نیز این اقدام را نقض هنجارهای بین المللی خواند. منظور "آندرس فوگ راسموسن" از بیان این مطلب، قطعنامه شورای امنیت است که در آن حق پرتاب موشک های دوربرد تنها برای اعضای این شورا به رسمیت شناخته شده و کشورهایی مانند کره شمالی از آن منع شده اند.

دردسر اظهارات نژادپرستانه برای سیاستمدار فرانسوی

وزارت دادگستری فرانسه خواستار لغو مصونیت سیاسی "مارین لوپن" سیاستمدار راستگرای افراطی و نماینده پارلمان اروپا به منظور رسیدگی به پرونده اظهارات نژادپرستانه وی شد.

بر این اساس فرانسه از "مارتین شولتز" رئیس پارلمان اروپا خواسته با پذیرش این درخواست مقدمات محاکمه لوپن را بدلیل اظهاراتش علیه مسلمانان در دسامبر 2010 فراهم کند.



وقتی اروپایی ها ضدیهودی! می شوند

وزیر خارجه رژیم صهیونیستی در اعتراض به مخالفتهای بین المللی با ساخت شهرک های صهیونیست نشین بیشتر در مناطق فلسطینی به فرافکنی علیه همپیمانان اروپایی این رژیم پرداخت.

وی در یک مصاحبه رادیویی اروپایی ها را متهم کرد همانند دهه 1930 میلادی سیاست های یهودستیزی را پیشه خود کرده اند. این اظهارات نشان دهنده خشم مفرط تل آویو از عدم همراهی غرب با سیاستهای پرهزینه صهیونیستها است.



پیشگویی آقای هیگ در مورد سوریه

وزیر خارجه انگلیس در نشست امروز حامیان گروههای معارض سوریه در مغرب دست به یک پیشگویی جالب زد. وی با این ادعا که "بشار اسد" در نبرد با شورشیان مسلح پیروز نخواهد شد، از وی خواست از ریاست جمهوری سوریه کناره گیری کند.

این پیشگویی در حالی مطرح می شود که با گذشت 20 ماه از درگیری های مخالفان با ارتش سوریه آنها همچنان در هدف خود که ساقط کردن اسد است، ناتوان بوده اند و پیش بینی های امثال هیگ نیز به واقعیت نپویسته است.

اوباما رکورددار توییتر شد

پیام توییتری "باراک اوباما" پس از پیروزی اش در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا رکورد بیشترین بازدید این شبکه اجتماعی را در سال 2012 از آن خود کرد.

اوباما که از پیروزی بر رقیب سرسخت جمهوریخواهش ذوق زده شده بود در صفحه توییتر خود نوشت: برای چهار سال دیگر. این جمله از سوی کاربران توییتر در 200 کشور جهان 816 هزار و 973 بار توییت شد.