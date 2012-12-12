طرح نظارتی ویژه شب یلدا در استان گیلان اجرا می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، علی منتظری افزود: در این طرح با هدف کنترل قیمت ها و مقابله با تخلفات احتمالی در بازار عرضه کالاهای پر مصرف این ایام به دلیل افزایش خرید مردم، بازرسی های مشترک دستگاه های نظارتی و قضایی از واحدهای صنفی مرتبط با این امر تشدید خواهد شد.

وی ادامه داد: این واحدهای صنفی شامل واحدهای عرضه آجیل و تنقلات، انواع میوه ها بویژه هندوانه و انار و نیز شیرینی جات می شود.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان گفت: در راستای این طرح 250 نفر از بازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان، مجامع امور صنفی در قالب 150 گروه دو نفره به همراه نمایندگان تعزیرات حکومتی از نخستین ساعات شروع فعالیت بازار تا پایان آن با حضور در بازار بر روند عرضه کالاهای مزبور نظارت می کنند.

وی با اعلام اینکه مرحله نخست این طرح از هجدهم آذر ماه امسال آغاز شده است، یادآورشد: شهروندان گیلانی می توانند در صورت مشاهده هرگونه تخلف در این ایام مراتب را از طریق شماره های تماس 124 و 4241318 سازمان صنعت، معدن و تجارت 7235444 مجمع امور صنفی و شماره 3229038 ستاد خبری تعزیرات حکومتی استان اعلام تا در سریعترین زمان ممکن نسبت به برخورد قانونی متناسب اقدام شود.

هفت میلیون سهم در تالار بورس رشت داد و ستد شد

مدیر تالار منطقه ای بورس رشت گفت: در معاملات بورس اوراق بهادار گیلان هفت میلیون و 798 هزار و 307 سهم در تالار بورس رشت داد و ستد شد.

محمدرضا مهران فرافزود: این میزان سهم به ارزش 29 میلیارد و 176 میلیون و 657 هزار و 504 ریال داد و ستد شد که از این میزان، 76 درصد مربوط به فروش و بقیه خرید سهام را شامل می شود.

وی همچنین ارزش اقتصادی پنج میلیون و 841 هزار و 381 سهم فروخته شده را 22 میلیارد و 77 میلیون و 378 هزار و 788 ریال عنوان کرد و اظهار داشت: یک میلیون و 956 هزار و 926 سهم نیز به ارزش هفت میلیارد و 99 میلیون و 278 هزار و 716 ریال خریداری شده است.

مدیر تالار منطقه ای بورس رشت گفت: امتیاز 200 میلیون ریال اوراق تسهیلات مسکن نیز امروز با قیمت میانگین 22 میلیون و 500 هزار ریال معامله شد.

60 میلیارد ریال اعتبار برای توسعه بخش کشاورزی انزلی اختصاص یافت

مدیر جهاد کشاورزی بندرانزلی گفت: امسال 59 میلیارد و 950 میلیون ریال اعتبار برای توسعه و تحقق نهضت کشاورزی به شهرستان اختصاص یافته است.

محمدرضا ملایی افزود: در کارگروه بخش کشاورزی 71 طرح کشاورزی عنوان شد که تاکنون 51 مورد آن برای دریافت تسهیلات به متقاضیان دارای طرح های تولیدی و اشتغالزایی تائید شده اند.

وی ادامه داد: از محل این اعتبار 27 میلیارد و 395 میلیون ریال تسهیلات با سود هفت درصد تاکنون به متقاضیان دارای شرایط پرداخت شده است.

مدیر جهاد کشاورزی بندرانزلی گفت: این تسهیلات در بخش پرورش دام و طیور، فراورده های غذایی، بسته بندی مواد غذایی، صنایع تبدیلی، آبزی پروری، مکانیزاسیون و غیره واگذار شده است.

وی یادآور شد: تسهیلات پرداخت شده 45.7 درصد کل اعتبارات در نظر گرفته شده است و از این حیث، انزلی رتبه هفتم شهرستان های گیلان را دارد.

ملایی ادامه داد: کارگروه کشاورزی بندرانزلی پرداخت نزدیک به 60 میلیارد ریال تسهیلات را تاکنون مصوب کرده که امید است متقاضیان با پیگیری و کسب شرایط و مدارک لازم، تا پایان سال قادر به دریافت این تسهیلات از بانک کشاورزی باشند.

اعزام 11 اکیپ پزشکی در قالب 127 تیم تخصصی و عمومی به مناطق محروم

فرمانده سپاه قدس گیلان گفت: بسیج جامعه پزشکی استان از ابتدای آذرماه تاکنون با اعزام 11 اکیپ پزشکی در قالب 127 تیم تخصصی و عمومی،آموزشی و بهداشتی و فرهنگی به مناطق محروم شهرستان های ماسال، لنگرود، صومعه سرا، رودبار، لاهیجان، فومن، آستارا، تالش و رشت اقدام به ویزیت رایگان بیماران نیازمند این مناطق کرد.

سردار هامون محمدی افزود: این اقدام که همزمان با آغاز هفته بسیج، شروع و به مدت دوهفته به طول انجامید پنج هزار و 485 نفر بیمار ویزیت و از خدمات بهداشتی و پاراکلینیکی رایگان بهره مند شدند.

وی اظهارداشت: همچنین هزار و 12 نفر از خدمات آموزشی و بهداشتی و تعداد 264 نفر از خدمات فرهنگی بهره مند شدند دراین راستا معادل 260 میلیون و 500 هزار ریال دارو وتجهیزات مصرفی بصورت رایگان توزیع شد.

فرمانده سپاه قدس گیلان ادامه داد: 685 نفر پزشک فوق تخصص و متخصص، عمومی، دندانپزشک، داروساز و پرستاران و پیراپزشکان عضو بسیج جامعه پزشکی در این اعزام ها مشارکت فعالیت داشته اند.

50 میلیارد ریال به صاحبان مشاغل خانگی در رضوانشهر پرداخت شد

فرماندار رضوانشهر گفت: امسال 50 میلیارد ریال تسهیلات اشتغالزایی برای مشاغل خانگی و کسب و کار خرد در اختیار خانوارهای این شهرستان قرار گرفت.

مختار رضایی با بیان اینکه این اعتبار از سوی بانک های عامل در اختیار خانوارهای رضوانشهری قرار گرفته است، افزود: از این میزان 15 میلیارد ریال برای مشاغل خرد تخصیص یافته است.

وی همچنین ادامه داد: توسعه مشاغل خانگی یکی راهکارهای افزایش اشتغال و پویایی اقتصادی در جامعه است که باید مسئولان به این مهم توجهی ویژه داشته باشند.