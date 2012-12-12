به گزارش خبرنگار مهر، حسن علمالهدایی بعدازظهر چهارشنبه در حاشیه همایش هفته پژوهش و فناوری در جمع خبرنگاران در مشهد با اشاره به تولید دارو برای بیماران خاص اظهار کرد: دارو برای بیماران خاص در آینده ای نزدیک توسط یکی از شرکتهای دانشبنیان به تولید انبوه میرسد.
وی تصریح کرد: این شرکت دانش بنیان با سرمایهگذاری آستان قدس تولید دارو در مقیاس آزمایشگاهی را با روش نوترکیب برای بیماران خاص تولید کرده است.
رئیس پارک علم و فناوری خراسانرضوی در خصوص بوجه پارک های علم و فناوری نیز بیان کرد: بودجه پارکهای علم و فناوری بسیار ناچیز است.
وی با اشاره به تحریم ها عنوان کرد: تحریم سبب رشد در صنایع کشور شده و در حال حاضر شش مرکز رشد در پارک علم و فناوری این استان تشکیل شده است.
علمالهدایی در خصوص دستاوردهای پارک علم و فناوری بیان کرد: این دستاوردها خوب بوده و در واقع پارک علم و فناوری استان، پارک برتر در زمینه تولید علم به ثروت است.
رئیس پارک علم و فناوری خراسانرضوی بیان کرد: سال جاری سه طرح از این پارک به عنوان طرحهای ملی برگزیده شدهاند و سال گذشته نیز چهار طرح به عنوان طرح برتر انتخاب شد.
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