به گزارش خبرنگار مهر، حسن علم‌الهدایی بعدازظهر چهارشنبه در حاشیه همایش هفته پژوهش و فناوری در جمع خبرنگاران در مشهد با اشاره به تولید دارو برای بیماران خاص اظهار کرد: دارو برای بیماران خاص در آینده ای نزدیک توسط یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان به تولید انبوه می‌رسد.

وی تصریح کرد: این شرکت دانش بنیان با سرمایه‌گذاری آستان قدس تولید دارو در مقیاس آزمایشگاهی را با روش نوترکیب برای بیماران خاص تولید کرده است.

رئیس پارک علم و فناوری خراسان‌رضوی در خصوص بوجه پارک های علم و فناوری نیز بیان کرد: بودجه پارک‌های علم و فناوری بسیار ناچیز است.

وی با اشاره به تحریم ها عنوان کرد: تحریم سبب رشد در صنایع کشور شده و در حال حاضر شش مرکز رشد در پارک علم و فناوری این استان تشکیل شده است.

علم‌الهدایی در خصوص دستاوردهای پارک علم و فناوری بیان کرد: این دستاوردها خوب بوده و در واقع پارک علم و فناوری استان، پارک برتر در زمینه تولید علم به ثروت است.

رئیس پارک علم و فناوری خراسان‌رضوی بیان کرد: سال جاری سه طرح از این پارک به عنوان طرح‌های ملی برگزیده شده‌اند و سال گذشته نیز چهار طرح به عنوان طرح برتر انتخاب شد.