رسانه ها در ایجاد فضای همدلی در لرستان نقش تاثیر گذاری داشته اند

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب الله دهمرده عصر چهارشنبه در شورای اداری استان لرستان با تاکید بر اینکه استان لرستان در ابعاد مختلف دارای استعداد و ظرفیت است اظهار داشت: در این راستا مدیران باید زمینه های لازم برای شکوفایی این استعدادها را فراهم آورند.

وی با بیان اینکه خوشبختانه در حال حاضر فضای تعامل و همدلی در استان حاکم است عنوان کرد: رسانه ها و مطبوعات استان در ایجاد این فضای همدلی نقش تاثیر گذاری دارند.

استاندار لرستان با تاکید بر اینکه مدیران موظف هستند مشکلاتی را که رسانه ها به آنها اشاره می کنند را پیگیری و رفع کنند تصریح کرد: در این راستا برخی مدیران دارای عملکرد مطلوبی بوده ولی برخی هنوز با شرایط مطلوب فاصله دارند.

دهمرده با اشاره به موفقیت استان لرستان در زمینه جذب و پرداخت تسهیلات کارگروه توسعه بخش کشاورزی تصریح کرد: در این راستا از رئیس جمهور درخواست کرده ایم که از اعتبارات سایر استانهای کشور که هنوز جذب نشده است به لرستان اختصاص دهند.

وی به وضعیت استان در زمینه پروژه های مهر ماندگار اشاره کرد و گفت: خوشبختانه استان لرستان در این زمینه نیز دارای معدل کاری مطلوبی بوده و از این فرصت استفاده لازم را کرده است.

استاندار لرستان با بیان اینکه در حال حاضر لرستان به یک کارگاه عمران و آبادانی تبدیل شده است عنوان کرد: پروژه های مهر ماندگار استان علیرغم بدهی به پیمانکاران در استان فعال هستند.

دهمرده در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت توجه به کیفیت پروژه های عمرانی در دست اجرا در استان تاکید کرد و گفت: در این راستا باید همراه با سرعت در اجرای پروژه ها کیفیت کار نیز مدنظر قرار گیرد.

وی افزود: مدیران دستگاههای اجرایی و همچنین فرمانداران باید سرعت، دقت و کیفیت را در اجرای پروژه های عمرانی مدنظر قرار دهند.