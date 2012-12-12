دستگیری عامل هتک حرمت مدیر بوشهری

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس پلیس فتای استان بوشهر اظهارداشت: پیرو شکایت نماینده حقوقی یکی از اداره‌های دولتی مبنی براینکه فرد یا افرادی، مطالبی علیه مدیر سازمان درج و وی را فردی دارای مشکلات مالی معرفی کرده، ماموران پلیس فتا این استان تحقیقات خود را برای شناسایی و دستگیری اعضای این گروه آغاز کردند.

سرهنگ جهانشیری افزود: پس از تحقیقات فنی و تخصصی، متهم شناسایی و به این پلیس احضار شد و متهم که چاره ای جز اعتراف نداشت به بزه خود اعتراف کرد.

رئیس پلیس فتای بوشهر در پایان خاطر نشان کرد: هر کس به قصد ضرر رساندن به غیر یا تشویش اذهان عمومی در فضای مجازی اقدام به نشر اکاذیب علیه دیگران کند افزون بر اعاده حیثیت به حبس از نود و یک روز تا دو سال و یا جزای نقدی یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

استقرار بزرگ‌ترین مجتمع گوگردی جهان در پارس جنوبی



مسئول واحد جانبی مجتمع گازی پارس جنوبی از استقرار بزرگ‌ترین مجتمع گوگردی جهان در مجتمع گازی پارس جنوبی خبر داد و اظهار داشت: با توجه به دارا بودن بزرگ‌ترین مجتمع گوگردی جهان در مجتمع گاز پارس جنوبی و از طرفی طراحی‌های مختلف عملیاتی این واحدها،‌ در راستای اهداف کمیته گوگرد مجتمع گاز پارس جنوبی و برای استفاده بهینه از توان علمی و عملی کارکنان، این نشست برگزار شده است.

علایی افزود: با توجه به تامین تجهیزات واحدهای بازیافت گوگرد از کشورهای خارجی،‌ توسط کارکنان متعهد و متخصص تعمیرات پالایشگاه سوم مجتمع گاز پارس جنوبی، گام‌های مثبتی در خودکفایی و عدم وابستگی به کشورهای خارجی برداشته شده که می‌توانیم از ساخت ترموکوپل‌های سرامیکی، لول ترانسمیترهای مخزن گوگرد توسط همکاران محترم تعمیرات ابزار دقیق پالایشگاه سوم و.... نام ببریم.

وی اضافه کرد: این تجهیزاتی در راستای تولید پایدار و جلوگیری از توقف‌های ناخواسته واحدهای بازیافت گوگرد و آلودگی محیط زیست با کمترین هزینه‌ها، ساخته می‌شود و در واحدهای بازیافت گوگرد پالایشگاه‌های مجتمع نصب و به بهترین نحو ممکن کارایی لازم را دارند.

همایش آموزشی تغذیه در دیابت و چاقی در منطقه ویژه پارس برگزار شد



همایش آموزشی پیشگیری از دیابت و چاقی به میزبانی مدیریت HSE پدافند غیرعامل مدیریت بحران سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس برگزار شد. این همایش با رویکرد تغذیه سالم در محیط کار صنعتی و ضرورت توجه به پیشگیری از بیماری های ناشی رژیم غذایی مانند دیابت برگزار شد.

آشنایی با هرم غذایی و چگونگی انتخاب هر سهم از مواد غذایی معین شده جهت پیشگیری از بیماری های ناشی از چاقی مانند دیابت، بیماری های قلبی عروقی، انواع سکته و در کل بیماری های غیر واگیر ناشی از تغذیه نامناسب، اطلاع رسانی مناسب به کارکنان سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس و شاغلین درمنطقه از جمله اهداف برگزاری این سمینار بود.

در حاشیه سمینار آموزشی تغذیه در دیابت و چاقی تست قند خون رایگان و پذیرایی با محصولات رژیمی برای کارکنان سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس و عرضه دستگاه های سنجش قند خون با تخفیف ویژه در نظر گرفته شد.

اجرای 258 برنامه تبلیغی ویژه بانوان گناوه



کارشناس امور فرهنگی و تبلیغ اداره تبلیغات اسلامی گناوه اظهار داشت: با همکاری هیئات مذهبی خواهران، مداحان، مبلغات بومی و اعزامی در دهه اول محرم امسال 258 فعالیت تبلیغی و ترویجی ویژه بانوان در شهرستان گناوه اجرا شده است.

مرضیه موحد راد تصریح کرد: هماهنگی با مدارس دخترانه برای برگزاری گفتمان های دینی، هماهنگی و اعزام اساتید به مدارس، هیئات مذهبی و مجالس خانگی بانوان، حضور در برنامه‌های عزاداری ویژه بانوان و بازدید از مراسم و تعامل با ادارات و دانشگاه ها در زمینه برگزاری مراسم و اعزام مبلغات از برنامه های مهم این اداره در دهه اول محرم به شمار می روند.

وی برگزاری مراسم سخنرانی، ادعیه خوانی، مرثیه سرائی، احکام، قرائت و ختم قرآن توسط مبلغات بومی و اعزامی و برگزاری مراسم شیر خوارگان حسینی توسط هیئات مذهبی را از سایر فعالیت های تبلیغات اسلامی گناوه عنوان کرد.

ساکنان 297 روستای استان بوشهر باسواد شده‌اند



معاون سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش استان بوشهر نیز گفت: از مجموع 660 روستای استان بوشهر، ساکنان 297 روستا باسواد شده‌اند و بیسوادی در این روستاها به صفر رسیده است و از 660 روستا، 80 روستای استان خالی از سکنه هستند و ساکنان باقی روستاها نیز تا پایان سال باسواد می‌شوند.

محمد حسن پور در کارگاه هم‌اندیشی بازنگری برنامه پنجم سوادآموزی در بوشهر بیان کرد: تا پایان امسال جشن باسوادی در روستاهای بی‌سواد استان بوشهر برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: آمار و مشخصات ساکنان روستاهای که در آنها بی‌سوادی به صفر رسیده با جزئیات کامل و مشخصات تک تک افراد وجود دارد که نشان می‌دهد این آمارها واقعی هستند.

دوره آموزشی سرطان زنان در گناوه برگزار شد



عصمت حیدری معاون بهداشتی شبکه بهداشت و درمان شهرستان گناوه در جلسه آموزشی سرطان های شایع زنان درنمازخانه حوزه علیمه خواهران گناوه اظهار داشت: سرطان دهانه رحم سومین سرطان شایع زنان است که اگر زود شناسایی شود می توان آن را درمان کرد.

وی اضافه کرد: با تشخیص زودرس این بیماری توسط معاینه سالیانه لگنی به همراه آزمایش پاپ اسمیر می توان از بروز آن پیشگیری کرد یا به طور زودرس آن را تشخیص داد و درمان کرد.

وی افزود: آزمایش پاپ اسمیر بهترین و تنها روش غربالگری می باشد که برای شناسایی عوارض پیش سرطانی و سرطانی به کار می رود.

معاون بهداشتی شبکه بهداشت و درمان شهرستان گناوه در پایان گفت:همه زنان 18 سال به بالا باید هر ساله مورد معاینه لگنی قرار گیرند و سه سال بعد از ازدواج و یا در سن 21 سالگی (هر کدام زودتر بود) سالیانه تست پاپ اسمیر انجام دهند.

250 کیلوگرم مواد مخدر در دشتستان کشف شد



فرمانده انتظامی دشتستان از کشف 250 کیلوگرم تریاک در دشتستان خبر داد و اظهار داشت: کامیون ولوو حامل ضایعات فلزی از استان هرمزگان به سمت استان فارس در حرکت بود که با گزارشات دریافتی بلافاصله ماموران انتظامی دشتستان وارد عمل شدند و خودروی مذکور را در ابتدای ورودی برازجان متوقف کردند.

داوود محمودزاده اضافه کرد: در کامیون مذکور 250 کیلوگرم تریاک در قالب 25 بسته 10 کیلوگرمی جاسازی شده بود.

محمودزاده با بیان اینکه سرنشینان کامیون دو نفر اهل نهاوند هستند، گفت: متهمان بازداشت و برای تحقیقات بیشتر به مقامات قضایی تحویل شدند.

فرمانده انتظامی دشتستان اذعان داشت: از تمام توان و ظرفیت موجود برای مقابله با مواد مخدر بهره می‌بریم و امیدوار هستیم در این مسیر به موفقیت لازم برسیم.