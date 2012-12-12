به گزارش خبرنگار مهر، روز چهارم از مرحله گروهی هفتمین دوره رقابتهای فوتبال غرب آسیا چهارشنبه شب با برگزاری یک دیدار از گروه B به پایان رسید که طی آن تیم فوتبال عربستان با یک گل از سد یمن گذشت.

در این مسابقه که در ورزشگاه علی صباح السالم کویت برگزار شد، "عبدو عاطف" در دقیقه 38 تک گل تیم ملی فوتبال عربستان را به ثمر رساند تا با این نتیجه یمن نخستین تیم حذف شده از این رقابتها لقب بگیرد.

با این پیروزی عربستان 4 امتیازی شد و به همراه بحرین 4 امتیازی بصورت مشترک در صدرجدول گروه B قرار گرفتند. ایران هم با 2 امتیاز و یمن بدون امتیاز به ترتیب رده‌های سوم و چهارم را به خود اختصاص دادند.

با این نتیجه شاگردان کی‌روش برای صعود به مرحله بعدی این مسابقات باید روز شنبه هفته آینده یمن را شکست دهند. عربستان و بحرین هم دیگر روز پایانی این گروه را برگزار خواهند کرد.

در روز پنجم از مرحله گروهی هفتمین دوره رقابتهای فوتبال غرب آسیا فردا پنجشنبه تیم‌های عراق و سوریه در ورزشگاه علی صباح السالم کویت برابر هم به میدان می‌روند.