توازن منطقه ای روند توسعه شهرهای خراسان شمالی را شتاب می بخشد

اسماعیل حسین پور در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به ضرورت اعتماد بخشی به مردم گفت: با توازن منطقه ای علاوه بر شتاب گرفتن روند توسعه، عمران و آبادانی شهرهای استان می توان با محو محرومیت های تاریخی زمینه اعتماد بخشی بیشتر به مردم را فراهم کرد.

وی با ابراز تاسف از برخی اظهارنظرها در خصوص ناخرسندی وزرا از اقدامات نظارتی نمایندگان گفت: این اظهارات اعتماد مردم به دولتمردان را خدشه دار می کند و این شبهه را به ذهن متبادر می سازد که تخصیص اعتبارات تابع سلایق برخی افراد است.

حسین پور اضافه کرد: این مسئله شعار عدالت گرایی مسئولین را خدشه دار کرده و مردم را دچار یاس و ناامیدی می کند.

وی تصریح کرد: زیبنده نیست مردمی که در راه نظام و انقلاب هزاران شهید و جانباز تقدیم کرده و زحمات زیادی کشیده اند، از مسئولین و متولیان این اظهار نظرات دور از انتظار را بشنوند.

عضو شورای شهر شیروان افزود: مردم شیروان به عنوان دومین شهر بزرگ خراسان شمالی انتظار دارند با توزیع عادلانه اعتبارات، عقب ماندگی های این شهر به ویژه در حوزه اشتغال برطرف شود و مردم ثمرات مصوبات مسئولین را در زندگی و دیارشان لمس کنند.

حسین پور تسریع در تکمیل پروژه های مهر ماندگار شیروان را یک ضرورت خواند و تصریح کرد: روند برخی پروژه های مهر ماندگار در شیروان رضایت بخش نیست و در صورتی که تعلل به خاطر کمبود اعتبارات باشد باید مسئولین استانی در این زمینه پاسخگو باشند.