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۲۳ آذر ۱۳۹۱، ۱۰:۲۰

در نشست دادگستری اعلام شد:

عزم جدی برای جلوگیری از تصرف حریم رودخانه ها/ رپرگذاری رودخانه ها

عزم جدی برای جلوگیری از تصرف حریم رودخانه ها/ رپرگذاری رودخانه ها

گرگان - خبرگزاری مهر: معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز گلستان گفت: جلوگیری از تصرف و ساخت و ساز های مسکونی در حریم رودخانه ها بخصوص در زیارت، توجه بیش از پیش شورای حفاظت منابع طبیعی و ملی به بخش حریم و بستر رودخانه ها را می طلبد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین شعبانی صبح پنجشنبه در نشستی با ضابطین دادگستری عنوان کرد: حسن نظارت و برخورد جدی با متخلفان در حوزه آب و حریم رودخانه ها از جمله سیاست ها و راهبردهای دستگاه قضا است.

شعبانی افزود: طبق اصل 45 قانون اساسی بستر و حریم رودخانه‌ها جزو انفال به شمار می‌رود و حراست از بستر و حریم رودخانه‌ها بر همه تکلیف شرعی و قانونی است.

 معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای گلستان نیز گفت: حفاظت از حقوق استفاده کنندگان پایین‌دست رودخانه‌ها، اجرای قوانین مصوب نظیر قانون توزیع عادلانه آب، جلوگیری از به هدر رفتن هزینه‌های اجرایی پروژه‌های احداث شده، حفاظت از محیط ‌زیست و ایجاد آرامش خاطر برای ساکنین اطراف رودخانه‌ها و رشد اقتصاد گردشگری از جمله پیامدهای حراست از بستر و حریم رودخانه‌ها است.

سید محسن حسینی  با اشاره به رودخانه های استان خاطرنشان کرد: رودخانه‌های گلستان شامل 45 شاخه اصلی و فرعی است که در راستای حفاظت، صیانت و جلوگیری از دخل و تصرفات غیرقانونی اشخاص در بستر و حریم رودخانه‌ها ، 40 کیلومتر  این رودخانه ها رپرگذاری (نشانه گذاری بستر) شدند.

کد مطلب 1765133

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