مهاجمان تیم ملی فقر حرکتی داشته و ایستا هستند/ حرکات ترکیبی نداریم

فرشاد پیوس در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص دلایل ناکامی مهاجمان تیم ملی ایران در رقابت های مقدماتی جام جهانی و غرب آسیا و زدن دو گل در هفت بازی، ضمن بیان مطلب فوق گفت: در حال حاضر مشکل اصلی ناکامی تیم ملی فوتبال ایران در زدن گل به این موضوع بر می گردد که ارتباطی خوبی بین خط هافبک و حمله وجود ندارد و شاهد حرکات ترکیبی بین بازیکنان این دو خط در جریان بازی نیستیم.

وی در همین خصوص افزود: حل این مشکل فقط توسط کادر فنی صورت می گیرد. آنها باید تمرینات تیم را طوری طراحی کنند که ارتباط و هماهنگی خوبی بین مهاجمان و بازیکنان خط میانی، بویژه هافبک های چپ و راست تیم که وظیفه نفوذ کردن را دارند صورت گیرد. متاسفانه در تمرینات تیم ملی شاهدیم که کادر فنی تمام تمرکز خود را فقط بر روی عملکرد خود مهاجمان تیم قرار داده اند.

مهاجم پیشین تیم ملی فوتبال ایران تاکید کرد: متاسفانه به جای اینکه شاهد حرکات ترکیبی بین بازیکنان خط میانی و حمله باشیم، می بینیم که بازیکنان از هرجا که صاحب توپ می شوند با ارسال های بلند بویژه از خط دفاع توپ را به مهاجمین می رسانند، اگر هم شاهد پاسکاری هایی بین بازیکنان خط میانی و حمله در مقاطع زمانی از بازی هستیم اکثر این پاس ها بدون برنامه است.

وی ضمن انتقاد ازعملکرد مهاجمین تیم ملی نیز تاکید کرد: متاسفانه مهاجمان تیم ملی فقر حرکتی درمحوطه جریمه حریفان داشته و ایستا هستند. آنها به جای آنکه برای فراهم شدن موقعیت مدام موقعیت خود را تغییر دهند در جای خود می ایستند تا توپ به آنها برسد، ضمن اینکه مهاجمان تیم ملی باید حرکات خود را با بازیکنان خط میانی بویژه هافبک های چپ و راست در هنگام ارسال ها تنظیم کنند که متاسفانه شاهد این موضوع نیستیم.

پبوس افزود: متاسفانه ایراد دیگری که در مهاجمان تیم ایران دیده می شود این است که آنها در زدن ضربات آخر که منجر به گل می شود خونسرد نبوده و تمرکز و دقت کافی را ندارند که این موضوع بیشتر به مسائل روحی و روانی بر می گردد بنابراین کادر فنی تیم ملی برای حل این مشکل باید اقدامات بیشتری را انجام دهند.