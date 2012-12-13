به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی روزهای یکشنبه، سهشنبه و چهارشنبه هفته آینده با تشکیل جلسات علنی، پرسش تعدادی از وکلای ملت از سیدشمسالدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی را مورد رسیدگی قرار میدهند.
بررسی سئوال احمد بخشایش نماینده مردم اردستان از عبدالرضا شیخالاسلامی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی نیز در دستور کار جلسات علنی پارلمان قرار دارد.
رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی مبنی بر تصویب تحقیق و تفحص از عملکرد ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور و بررسی گزارش کمیسیون آموزش و تحقیقات مبنی بر رد تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد آموزش و پرورش درباره نحوه گزینش و اعزام معلمان به خارج از کشور نیز در دستور کار جلسات علنی هفته آتی خانه ملت قرار دارد.
بهارستاننشینان همچنین گزارش نهایی کمیسیون بهداشت و درمان در زمینه عدم اجرای جزء 3 بندهای 45 و 47 قانون بودجه سال 1391 کلکشور را در راستای اجرای تبصره ماده 49 آییننامه داخلی مجلس بررسی میکنند.
خانه ملتیها هفته آتی گزارش کمیسیون فرهنگی مبنی بر ردّ تقاضای تحقیق و تفحص از نحوه هزینهکرد اعتبارات فرهنگی موضوع قانون بودجه سالهای 1389 و 1390 کلکشور را نیز مورد رسیدگی قرار میدهند.
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