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۲۴ آذر ۱۳۹۱، ۸:۱۹

موسوی به مهر خبر داد:

تصویب بیش از 4500 طرح توسعه کشاورزی در استان سمنان

تصویب بیش از 4500 طرح توسعه کشاورزی در استان سمنان

دامغان-خبرگزاری مهر: رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان از تصویب چهار هزار و 580 طرح توسعه بخش کشاورزی در این استان خبر داد.

سید مجید موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به تصویب چهار و 580 طرح توسعه کشاورزی در استان سمنان، اظهار داشت: این تعداد طرح در کار گروه استانی ستاد اجرایی طرح توسعه بخش کشاورزی استان مطرح و به تصویب رسیده است.

وی اضافه کرد: با تصویب این تعداد طرح برای هشت هزار و 258 نفر شغل ایجاد خواهد شد.

دبیر کار گروه استانی ستاد اجرایی طرح توسعه بخش کشاورزی استان سمنان یادآور شد: تعهد جهت اشتغال در بخش توسعه کشاورزی در استان طی سالجاری هفت هزار و166  شغل است که هم اکنون این رقم رو به افزایش است.

موسوی اظهار داشت: تا کنون سه هزار و 881 طرح بخش توسعه کشاورزی استان سمنان به بانک کشاورزی معرفی شده است.

وی افزود: بانک کشاورزی استان سمنان به عنوان بانک عامل تا کنون برای یک هزار و 360 طرح مصوب تسهیلات پرداخت کرد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان در خاتمه گفت: رعایت عدالت بین شهرستان های استان سمنان در توزیع اعتبارات و طرح های توسعه بخش کشاورزی از مهمترین برنامه های کارگروه استانی ستاد اجرایی طرح توسعه بخش کشاورزی استان است.
 

کد مطلب 1765271

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