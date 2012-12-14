به گزارش خبرگزاری مهر، مشاهده این تصاویر هیجان انگیز جزئی کمترین موضوعی که به ذهن تداعی می کند این است که اینها بخشی از آناتومی بدن انسان باشند، چرا که این تصاویر بیشتر شبیه چشم اندازهای حفره حفره دهانه های آتش فشانی است.

این تصاویر نشان دهنده بافت پیچیده ای است که در عنبیه چشم مشاهده می شود، قسمتی از چشم که به آن ویژگیهای جذاب و منحصر به فردی ارائه کرده است.

این تصویر فوق العاده نشان دهنده نمای نزدیک از چشم انسان است که جزئیات جذابی را درباره ساختار عنبیه نشان می دهد

پنجره ای رو به روح: نمای نزدیک از چشم کمترین شباهتی به آناتومی انسانی ندارد و بیشتر شبیه دهانه های آتشفشانی یک دنیای بیگانه است

عنبیه ها ساختارهای گرد باریکی هستند که ضخامت مردمک را برای تعیین میزان نوری که به شبکیه می رسد کنترل می کند

این تصاویر نشان دهنده بافت رنگی سلولهای فیبری هستند که از آن با عنوان بافت stroma عنبیه یاد می شود

این تصاویر ماکرو توسط سورن مانویلان 36 ساله آموزگار فیزیک آمریکایی گرفته شده که از دوستان، همکاران و شاگردانش به عنوان مدل استفاده کرده است. مانویلان اظهار داشت که با مشاهده نتیجه تلاشهایش برای عکاسی از چشم انسان به شدت شگفت زده شده و آنها را شبیه سطح سیارات ناشناخته توصیف کرده است.

ما همواره چشم خود را به عنوان یک کره صاف و سیقلی درنظر می گرفتیم اما تصاویر مانویلان نشان می دهد که ماهیت چشم ما به شکل دیگری است.

واژه عنبیه از یک اسطوره یونانی گرفته شده است، این واژه در زبان انگلیسی iris است که در یونان نام الهه رنگین کمان بوده است، چرا که عنبیه ها می توانند رنگهای بسیاری داشته باشند.

ساختارهای حلقه ای باریک چشم ما که از آن عنبیه یاد می کنند نه تنها مسئولیت رنگدهی به چشم ما را برعهده دارند، بلکه از سوی دیگر ضخامت مردمک را کنترک می کند تا مشخص شود که چه میزان نور باید به شبکیه برسد.

عکاس این تصاویر اظهار داشت: تاکنون عکاسی های ماکرو از حشرات و گیاهان مسئله ای طبیعی بوده اما خود من با مشاهده نتیجه عکاسیهایم از چشم انسان به شدت شگفت زده شدم. نمی دانستم که عنبیه دارای چنین ظاهر پیچیده ای است. ما روزانه صدها چشم می بینیم اما هیچگاه تشخیص نداده ایم که این ساختار زیبا سطحی چون سطح سیاره های ناشناخته دارد.

در چشم انسان عنبیه ها می توانند آبی، سبز، قهوه ای باشند و در موارد خاص حتی فندقی، طوسی، بنفش و حتی صورتی هم مشاهده شده است

عنبیه به دو منطقه مهم مردمکی و مژگانی تقسیم می شود

ازچشم به عنوان دریچه ای به روح یاد می کنند و چشم قسمت اعظم ویژگیهای خود را از ساختار منحصر به فرد عنبیه می گیرد

تنها زمانی که چشم خود را با این جزئیات بررسی می کنیم می توانیم به این نکته پی ببریم که چشم انسان چقدر پیچیده است