به گزارش خبرنگار مهر، پس از تعطیلی اردوی تیم ملی کشتی بزرگسالان و قطع همکاری محمد بنا با فدراسیون کشتی، ایرج اسفندیاریفر سرمربی تیم کشتی فرنگی جوانان هم اردوی شاگران خود را تعطیل و به احتمال زیاد از سمت خود کنارهگیری کرد!
این در حالیست که فرنگی کاران جوان قرار بود از روز شنبه 25 آذرماه وارد دومین اردوی آمادهسازی خود شوند اما به نظر میرسد رفتن محمد بنا، تبعات گستردهتری پیدا کرده و کنارهگیریها همچنان ادامه دارد.
محمد بنا مدیر فنی تیمهای ملی کشتی فرنگی کشورمان صبح امروز به دلیل مهیا نشدن شرایط مطلوب برای فعالیت او و شاگردانش در عرصه ملی، همکاریاش را با فدراسیون کشتی قطع کرد.
پیش از این قرار بود سومین اردوی آماده سازی تیم ملی کشتی فرنگی بزرگسالان کشورمان از عصر امروز در خانه کشتی تهران آغاز شود که این تمرینات به دلیل کنارهگیری محمد بنا تعطیل شد.
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