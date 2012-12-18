اصولگرایان از ابتدا در برابر جریان انحرافی ایستادند/ از عارف بعید بود

اسماعیل کوثری، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره موضع گیری اخیر محمدرضا عارف که بیان کرده بود اصولگرایان باید از جریان انحرافی توبه کنند، اظهار داشت: از یک فردی که در سطح معاون رئیس جمهوری بوده است، چنین اظهاراتی که می گوید اصولگرایان از جریان انحرافی بایستی برائت بجویند، جای تعجب دارد زیرا اصولگرایان از همان ابتدا این مساله را رعایت کرند، در صورتی که اصلاح طلبان در اصل نه تنها در قالب فتنه سال 88 بلکه قبل از آن هم برای کشور مشکل ایجاد کردند و باعث خوشحالی بیگانگان شدند.

وی تصریح کرد: آقای عارف هم گرچه از جریان فتنه جدا بوده است اما موضع گیری در این زمینه نکرده است.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان این که اصولگرایان در چندین مرحله راه خود را از جریان انحرافی جدا کرده اند، بیان داشت: در رابطه با جریان انحرافی هم زمانی که اصولگرایان این موضوع را متوجه شدند، در برابر آن موضع گرفتند و با آن مقابله کردند و به هیچ وجه به این جریان اجازه ندادند که در زمینه های مختلف وارد شود.

وی تصریح کرد: یکی از مواردی که اصولگرایان در مقابل جریان انحرافی ایستادند انتخابات نهم بود، لذا آقای عارف مقایسه بی ربطی داشته اند و از کسی که خود را به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری مطرح کرده ، چنین سخنانی بعید است.

