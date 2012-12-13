زمین های غیرمحصور چوبیندر قزوین همسطح سازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس عسگری در این باره اظهارداشت: با توجه به غیر محصور بودن برخی زمینها در محدوده چوبیندرو عدم وجود دیوار و پوشش مناسب مکانی برای تخلیه پسماند های خانگی و ساختمانی برخی ساکنین این محدوده شده است که این موضوع علاوه بر ایجاد چهره ای زشت در محله باعث رشد و تکثیر حیوانات موذی و انتشار آلودگی در محیط نیز می شود لذا سازمان مدیریت پسماند برای جلوگیری از این موضوع، تنظیف و پاکسازی ویژه محدوده چوبیندر را در دستور کار ایستگاه شماره دو سازمان قرار داد.

وی افزود: در این راستا اقداماتی چون تنظیف خیابان، کوچه ها، پاکسازی پوسترها،لایروبی و شستشوی انهار، جمع آوری پسماند های ساختمانی و همسطح سازی زمین های غیر محصور و همچنین پاکسازی این مکان ها از پسماند های خانگی تخلیه شده توسط شهروندان صورت گرفت.

عسگری بیان کرد: در این عملیات پاکسازی 10 نفر نیروی انسانی، یک دستگاه لودر و یک دستگاه کامیون بکارگیری و 12 سرویس کامیون خاک و نخاله به جایگاه تخلیه پسماند های ساختمانی منتقل شد.

عسگری در ادامه سخنانش از پاکسازی انهار و کانالهای این محدوده خبر داد و اعلام کرد با توجه به ساخت و ساز های موجود در برخی از کوچه های چوبیندر تعدادی از کانالهای هدایت آبهای سطحی با مصالح ساختمانی مسدود شده بود که با توجه به فصل بارش و نیاز به باز بودن مسیر وهدایت صحیح آبهای حاصل از بارش باران، سازمان مدیریت پسماند شهرداری قزوین این انهار و کانال ها را نیز تنظیف کرد.

این مسئول بیان کرد: در هفته گذشته اقدامات مهم و ویژه دیگری نیز در خصوص خدمات شهری در سطح ایستگاه های هفتگانه سازمان به انجام رسید که ازمهمترین آنها می توان به پاکسازی گروهی شهرک لالوها در ایستگاه چهار، پاکسازی رودخانه ولیعصر و بلوار مدرس در محدوده ایستگاه سه، پاکسازی زمین های غیر محصور سطح ایستگاه شش، پاکسازی انهار و کانالهای سطح ایستگاه هفت که توسط مصالح ساختمانی مسدود شده بودند و همچنین پاکسازی و جمع آوری برگهای ریخته شده در سطح معابر به خصوص انهار و جویهای سطح شهراشاره کرد.

ممنوعیت گردش به چپ از خیابان فلسطین به چهار راه محمد رسول اله قزوین

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین گفت: گردش به چپ در چهار راه محمد رسول اله از خیابان فلسطین شهر قزوین، به منظور افزایش ظرفیت گذردهی حجم ترافیک، ممنوع شد.

سید مهدی یدی همدانی در این باره اظهارداشت: به دلیل عرض کم معابر، استفاده بهینه از آنها و ضرورت حذف برخی از حرکت‌ها در این گونه معابر، این طرح اجرایی شد که در کاهش بار ترافیکی و تسهیل در رفت و آمد خودروها نقش بسزایی ایفا می‌کند.



معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین با اشاره به اجرای این طرح در چهار راه محمد رسول اله بیان کرد: با اجرای این طرح، رانندگان می‌توانند برای عبور و مرور از غرب به شمال و از شرق به جنوب این چهار راه، از دور برگردان بلوار مدرس استفاده کنند.



همدانی افزود: تابلو ممنوعیت گردش به چپ در این چهار راه نیز نصب شده و در صورت بروز هرگونه تخلف، دوربین های نظارت تصویری مرکز کنترل ترافیک، آنها را به منظور اعمال قانون ثبت می‌کند.



وی با اشاره به مطالعات جامع حمل و نقل و ترافیک شهر قزوین بیان کرد: بر اساس این مطالعات، در دو سال آینده طرح یک طرفه شدن خیابان فلسطین از چهار راه فلسطین تا چهار راه محمد رسول اله اجرایی می‌شود.