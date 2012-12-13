گفتمان های دینی بهترین راه پاسخگویی به شبهات/برگزاری 3450 گفتمان در کردستان

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مسعود صفی یاری ظهر پنجشنبه در هم اندیشی اساتید گفتمان های دینی دانشجویی و دانش آموزی با نماینده ولی فقیه در استان کردستان اظهار داشت: اهداف برگزاری گفتمان های دینی در سه بخش علاقه مخاطبین به مسائل فرهنگی به خصوص فرهنگ دینی، گفتگوی مستقیم در رابطه با نیازهای دینی و پاسخگویی به شبهات دینی قشر جوان و اقشار مختلف جامعه تدوین و برگزار می شود.

وی در ادامه افزود: گفتمان های دینی یکی از طرح های درخشان و موفق سازمان تبلیغات اسلامی کشور است که طی چند سال گذشته از اجرای این طرح توانسته برای اشاعه و ترویج فرهنگ اسلامی و دین مداری در میان جوانان و نوجوانان نقش موثری را ایفا کند.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان کردستان با بیان اینکه آموزش و پرورش در تبییت اهداف برگزاری گفتمان های دینی می تواند نقش موثری داشته باشد، ادامه داد: تقویت جبهه فرهنگی انقلاب و تبیین فرهنگ دینی در میان جوانان و نوجوانان از اهداف برگزاری گفتمان های دینی است.

حجت الاسلام صفی یاری یادآور شد: از سال 88 تا کنون گفتمان های دینی مختلفی با موضوعات متنوع در حئزه های دانش آموزی، دانشجویی، والدین، مساجد، مناسبتی و فراغتی در سراسر استان کردستان و با حضور و استقبال اقشار مختلف برگزار شده است.

برگزاری 3450 گفتمان در کردستان

وی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه از ابتدای آغاز این طرح در استان کردستان تاکنون سه هزار و 450 گفتمان دینی برگزار شده است، بیان کرد: در مجموع دو هزار و 450 گفتمان در حوزه دانش آموزان در سطح مدارس استان کردستان برگزار شده است.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان کردستان گفت: همچنین از این تعداد 120 گفتمان در حوزه دانشجویی، 342 گفتمان در حوزه مناسبتی با موضوع انقلاب و شهدا، 25 گفتمان در حوزه والدین، 18 گفتمان در حوزه مجازی، 275 گفتمان در حوزه فراغتی ویژه ایام تابستان و 220 گفتمان در حوزه مساجد سطح استان کردستان برگزار شده است.

حجت الاسلام صفی یاری افزود: این گفتمان های دینی در کل در 110 موضوع مختلف اخلاقی، اعتقادی، دینی، سیاسی و مذهبی برگزار شده است.

وی اظهار داشت: برای برگزاری گفتمان های دینی در سطح استان کردستان از 79 استاد برجسته در این حوزه استفاده شده است.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان کردستان با بیان اینکه در این گفتمان های دینی بیش از چهار هزار سوال طرح و جمع آوری شده است، بیان کرد: 700 سوال از این تعداد به صورت اساسی طبقه بندی شده و پس از پاسخگویی به صورت مکتوب منتشر شده است.

گفتنی است در ادامه این نشست که با حضور نماینده ولی فقیه در استان کردستان برگزار شده، تعدادی از اساتید گفتمان های دینی استان کردستان به بیان دیدگاه های خود در این رابطه پرداختند و خواستار تقویت و استمرار اجرایی شدن این طرح در کردستان شدند.