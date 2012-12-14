جداکردن فلزات سنگین از آلاینده های صنعتی با سیر و پیاز

به گزارش خبرگزاری مهر، شاید مزه سیر و پیاز در غذاهای متنوع بسیار دلچسب باشد، اما آیا می توان از این دو ماده غذایی برای پاک کردن فلزات سنگین از سموم خطرناک استفاده کرد؟

محققان دانشگاه ایندرپراشتا در دهلی هندوستان موفق شدند با استفاده از سیر و پیاز فلزات سنگین را از آلاینده های صنعتی جدا کنند.

راهول نجی، گوری ساتپاتی، یوگش تیاجی و راجیندر گاپتا به عنوان متخصصان علم زیست فناوری ادعا کردند که مازاد فرآیند فرآوری پیاز (Allium cepa L) و سیر (Allium sativum L) را می توان برای از بین بردن سم عناصر فلزی سنگین از جمله آرسنیک، کادمیوم، آهن، جیوه، قلع و سرب از مواد آلوده ای چون مواد سیال صنعتی مورد استفاده قرار داد.

این گروه تحقیقاتی با انجام آزمایشهای pH پیازکوهی یا سیرک با نام علمی Allium در دمای بالا به یک محلول دست یافتند که از بقایای فلزات سنگین و مواد صنعتی سیال گرفته شده است.

این محلول می تواند 10 میلیگرم از آلودگی سرب را از هر گرم ماده Allium بیرون آورد و میزان بهره وری آن به 70 درصد می رسد.

والک یا پیازکوهی یا سیرک (نام علمی: Allium) نام یک سرده یا جنس از گیاهان است. سیر به زبان لاتین Allium گفته می‌شود. این جنس به وسیله پوشینه‌های (غلاف )یک پارچه، الیافی یا توری به رنگ‌های سیاه، خاکستری یا مایل به قهوه‌ای پوشیده شده که در بعضی گروه‌ها بصورت دسته‌ای به یک ساقه زیرزمینی (ریزوم) متصل شده اند.

یکی از اعضای این گروه اظهار داشته است که این تکنیک برای عرصه صنعتی کاربردی و قابل اعتماد است. این تکینک ارائه کننده یک فناوری کم هزینه و دوستدار طبیعت برای صنایع متوسط و کوچک در کشورهای در حال توسعه محسوب می شود.

این تحقیق با جزئیات کامل اخیرا طی یک مقالیه در مجله بین المللی محیط زیست و آلودگی منتشر شده است.