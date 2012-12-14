بازارچه صنایع دستی ویژه بانوان در دامغان ایجاد می شود

مرتضی علی آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به ایجاد بازارچه صنایع دستی ویژه بانوان در شهرستان دامغان، اظهار داشت: این بازارچه صنایع دستی با مشارکت یک خیر دامغانی و با اعتبار 15 میلیارد ریال ایجاد و راه اندازی می شود.

وی یادآور شد: ایجاد بازارچه صنایع دستی ویژه بانوان با همکاری و همیاری کمیته امداد امام خمینی(ره) و با هدف درآمدزایی زنان بی سرپرست و تحت پوشش این نهاد اجرا خواهد شد.

فرماندار شهرستان دامغان با اشاره به اینکه مکان ایجاد و راه اندازی بازارچه صنایع دستی بانوان دامغانی در میدان قدس خواهد بود، گفت: این بازارچه با هدف توسعه و گسترش توانمندی زنان، ارائه محصولات تعاونی زنان در زمینه صنایع غذایی، تبدیلی، کشاورزی، گیاهی دارویی و صنایع دستی احداث می شود.

علی آبادی در خاتمه از ایجاد و راه اندازی پارک ویژه بانوان در آینده نزدیک در شهر دامغان خبر داد و گفت: پارک شهید موسی دشتی پس از تجهیز به امکانات لازم شامل کافی شاپ، آلاچیق و وسایل ورزشی ویژه، به بانوان دامغانی اختصاص پیدا خواهد کرد.