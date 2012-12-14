محمد محمدینیا در گفتگو با خبرنگار مهر از ساماندهی مخزن خطی کتابخانه ملی ایران با هدف بازنگری در شیوه نگهداری و حفاظت از نسخ خطی موجود در آن خبر داد و تاکید کرد: اصولاً کتابها و بالاخص این قبیل آثار قدیمی (نسخ خطی) وقتی کنار هم قرار میگیرند، فشار مضاعفی روی هم وارد میآورند که به مرور زمان موجب فرسودگی و تخریب آنها میشود.
مدیرکل بخش نسخ خطی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران افزود: این روند با انجام پروژه اسکن نسخ خطی که مراجعه به آنها را کم کرده، تشدید شده و به همین دلیل این بخش و قفسههای مربوط به نسخ خطی نیازمند ساماندهی جدی است. در همین راستا ما در حال رایزنی برای خرید و تهیه کاورهای مخصوص این قبیل کتابها هستیم.
محمدینیا با ابراز امیدواری نسبت به تهیه تعداد مورد نیاز این کاورهای ویژه از بازار، درباره ویژگی آنها هم گفت: جداره این کاورها به گونهای است که باعث کاهش فشار از هر دو جانب (چپ و راست) میشود و همچنین هوا به راحتی در این فضا میتواند جریان داشته باشد و به همین خاطر در حفاظت از این کتابها برای مدت طولانیتری موثر است.
وی ادامه داد: در حال حاضر سرگرم طراحی مقدماتی برای انجام این کار هستیم و پس از نهایی شدن، موضوع برای تامین منابع مالی مورد نیاز، به معاونت پشتیبانی کتابخانه ملی میرود.
مدیرکل بخش نسخ خطی کتابخانه ملی همچنین از اسکن تعداد قابل توجهی از بیش از 35 هزار نسخ خطی موجود در کتابخانه ملی خبر داد و ابراز امیدواری کرد، در آینده ندیک جشن پایان تصویربرداری از این آثار برگزار شود.
محمدینیا همچنین با اشاره به برخی فهرستهای نسخ خطی این سازمان که بر زمین مانده و هنوز به چاپ نرسیده است، گفت: کار اطلاعرسانی فهرست نسخ خطی ما در سایت «رسا» انجام شده، اما هم رسم مالوف اقتضا میکند که این فهرستها به صورت کتاب چاپ شوند و هم یک واقعیت است که هیچ چیز جای کتاب را نمیگیرد.
وی افزود: روند تدوین فهرست نسخههای خطی به این ترتیب است که به مرور وارد سیستم اطلاعرسانی میشوند و مراحل مربوط به این کار یک به یک انجام میشود. البته این کار وقت گیری است و شاید تدوین یک فهرست از نسخ خطی 6 تا 7 ساعت کاری زمان ببرد.
مدیرکل بخش نسخ خطی کتابخانه ملی ایران اضافه کرد: بالغ بر 22 جلد فهرست نسخ خطی موجود در کتابخانه ملی، آماده چاپ است و با توجه به اینکه در یک مقطع خاص، سیاست کلی سازمان بر این بود که فهرست این نسخ تنها در سایت اطلاعرسانی شود، این فهرستها به صورت کتاب چاپ نشد، اما در حال حاضر تصمیم جدی برای چاپ آنها به صورت مکتوب داریم.
محمدینیا گفت: در حال برآورد هزینه برای این کار هستیم و علیرغم سیاستهای انقباضی در بحثهای مالی مجموعههای دولتی، چاپ این فهرستها را پیگیری میکنیم.
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