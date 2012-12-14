حمید رضا فولادگر، در گفتگو با خبرنگار مهر، در ارتباط با سخنان محمدرضا عارف، معاون اول دولت اصلاحات مبنی بر درخواست اعلام برائت اصولگرایان از جریان انحرافی در مقابل درخواست اعلام برائت اصلاح طلبان از جریان فتنه گفت: به نظر می رسد که بیان کردن این مساله به این نحو درست نباشد و قیاسی که به کار برده اند، قیاس غلطی باشد.

وی ادامه داد: جریان انحرافی هم از آن ابتدا انحرافی متولد شده بود و چیزی نبود که از ریشه جریان اصولگرایی بیرون آمده باشد، اما جریان فتنه را افراد شاخص اصلاح طلب هدایت می کردند.

نماینده اصفهان در مجلس با بیان این که ما دیگر فتنه گران را جزو جریان اصلی اصلاح طلبی نمی دانیم، گفت: ما خودمان تمایل داریم که فتنه گران از اصلاح طلبان جدا باشند و فتنه گران را افراد ساختار شکن می دانیم.

فولادگر با بیان اینکه اصولگرایان در مراحل مختلف به موقع در مقابل جریان انحرافی موضع گیری کردند، اظهار داشت: اصولگرایان به موقع موضع گیری کردند و با وجود اینکه این موضوع به روابط میان دولت و اصولگرایان لطمه زد اما بر موضع خود پافشاری کردند و این جریان را طرد نمودند.

عضو شورای مرکزی جامعه اسلامی مهندسین افزود: ما اعتقادمان بر این است که رفتار آقای عارف نشان داده که خود وی سعی می کند خود را از این جریانات جدا کند و در بسیاری از موارد رعایت مسائل مملکتی را داشته باشد اما باید در گفتار نیز طوری مسائل را مطرح کنند که از وی انتظار می رود.

گفتنی است، محمدرضا عارف در پاسخ به این سئوال خبرنگار مهر که گفته می شود اگر اصلاح طلبان بخواهند از فیلتر شورای نگهبان عبور کرده و صلاحیتشان تائید شود، حتما باید از جریان فتنه ابراز برائت کنند، بیان کرد که "اگر قرار بر توبه اصلاح طلبان از جریان فتنه برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری آینده باشد، طبعا اصولگرایان هم باید برای حضور در انتخابات از جریان انحراف اعلام برائت و توبه کنند".

