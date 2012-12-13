به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی تقوی در نشست خبری پیش از دیدار تیم‌های فوتبال استقلال و سایپا از مرحله یک شانزدهم نهایی رقابتهای جام حذفی ضمن بیان مطلب فوق گفت: سایپا در نیم فصل اول تیم موفقی بود و همین موضوع باعث شد توقع از این تیم بالا برود.

وی با بیان اینکه سایپا در حال پوست انداختن بوده وبازگشت به دوران اوج خود است، افزود: با اینکه از عملکرد تیم در نیم فصل اول راضی هستیم، اما قانع نیستیم و به دنبال ارتقای جایگاه تیم در نیم فصل دوم رقابتهای لیگ برتر هستیم.

سرمربی تیم فوتبال سایپا در مورد بازی با استقلال در مرحله یک شانزدهم نهایی جام حذفی تاکید کرد: تماشاگران فوتبال و به ویژه هواداران استقلال از تیم سایپا انتظار دارند تا فوتبال زیبایی را مقابل استقلال به معرض نمایش بگذارند. به نظرم نقطه قوت استقلال حضور قلعه‌نویی روی نیمکت این تیم است و از طرف دیگر این دو انگیزه بالای بازیکنان ما، نقطه قوت تیم سایپا به شمار می‌آید.

وی تاکید کرد: متاسفانه بحث داوری که همواره من نگران آن هستم، در آخرین بازی‌ در نیم فصل اول مقابل تیم گهر ضربه به ما زد و باعث شد نتوانیم سه امتیاز بازی را از آن خود کنیم. امیدوارم در نیم فصل دوم تاثیرگذاری اشتباهات داوری روی نتایج تیم‌ها به حداقل برسد.

تقوی در خصوص بازیکنان مصدوم و محروم سایپا پیش از بازی با استقلال اظهار داشت: به غیر از ایوبی که محروم است، خوشبختانه بازیکن محروم و مصدوم دیگری نداشته و ترکیب تیم را برای بازی با استقلال به طور کامل در اختیار داریم.

وی با انتقاد از باشگاههایی که در فوتبال ایران مصرف کننده بوده و به تیم‌های تولید کننده بازیکن ضربه می‌زنند، گفت: چون شرایط مالی ما در سال جاری خوب نیست، نباید حمله غیر حرفه‌ای به ما کنند. ما در این فصل جوانگرایی کرده‌‎ایم که نیاز ملی فوتبال ایران به شمار می‌آید. متاسفانه برخی باشگاه‌ها به صرف اینکه پول دارند، فکر می‌کنند صاحب فوتبال بوده و با 7بازیکن ما که در لیست مازاد اعلام شده، از سوی باشگاه نیستند وارد مذاکره شدند.

سرمربی تیم فوتبال سایپا افزود: آنها به چه حقی با بازیکن جوان تیم ما که در لیست فروش قرار ندارد، مذاکره کرده و با پیشنهادهای اغوا کننده، بازیکن جوان ما را هوایی می‌کنند.

وی ادامه داد: مسئولان این باشگاه‌ها باید بدانند رعایت بازی جوانمردانه فقط درون زمین فوتبال نیست، بلکه باید در سایر موارد نیز جوانمردانه رفتار کرد. این رفتار مسئولان برخی از باشگاههای بزرگ حرفه ای نیست آنها با این رفتارهای غیر حرفه ای خود به تیم هایی که جوانگرایی می‌کنند، ضربه می‌زنند.

تقوی تاکید کرد: متاسفانه بسیاری از باشگاههای فوتبال ایران به ویژه باشگاههای بزرگ به مصرف کننده تبدیل شده‌اند. آنها با به خدمت گرفتن بازیکنان جوان تیم‌های دیگر که در حال یادگیری هستند، می‌سوزانند.

وی خاطرنشان کرد: متاسفانه فدراسیون فوتبال از باشگاه‌‎های تولید کننده حمایت نمی‌کند، به طوری که باعث شده است چرخه تولید بازیکنان جوان در فوتبال ایران تبدیل به چرخه ناقصی بشود.

سرمربی تیم فوتبال سایپا در پایان گفت: فدراسیون فوتبال باید امتیازات و تسهیلات ویژه‌ای را برای تیم‌هایی که در فوتبال ایران بازیکن تولید می‌کنند، مانند سایپا، فولاد خوزستان، فجر سپاسی و ... در نظر بگیرد.