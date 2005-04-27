جنبش دانشجويي درحال حضور دوباره در فضاي سياسي است//مردم بخاطر مشكلات معيشتي، مطالبات سياسي خود را فراموش نمي كنند//مهمترين عامل بي اعتمادي مردم، فساد ناشي از "اقتصاد زيرزميني و رانت خواري" است//انتخاب آزاد و قانونمند مهمترين دغدغه ماست

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، در ادامه ميزگرد جنبش دانشجويي و انتخابات رياست جمهوري كه در محل خبرگزاري مهر برگزار شد، مجتبي سلطاني عضو شوراي مركزي جامعه اسلامي دانشجويان مهمترين عامل بي اعتمادي مردم را فساد ناشي از "اقتصاد زيرزميني و رانت خواري" ذكر كرد و گفت : البته پرداختن تك بعدي به بحث عدالت، جنبش عدالتخواهي را به بن بست مي كشاند و بحث عدالت بايد هم در حوزه هاي اقتصادي و هم در حوزه هاي سياسي و فرهنگي و قضايي پيگيري شود.

سلطاني افزود: نبايد مطالبات سياسي مردم در دوم خرداد 76 فراموش شود، مردم بخاطر مشكلات معيشتي، مطالبات سياسي خود را فراموش نكرده و نمي كنند و دليل عدم اقبال و روي گرداني مردم از جريان دوم خرداد اين بود كه پاسخ اين جريان به مطالبات سياسي و فرهنگي مردم در خرداد 76، بر اساس مولفه هاي بومي و ديني مردم نبود.

وي در ادامه، ايجاد فرصت برابر براي دستيابي به مناصب حكومتي را يكي ديگر از الزامات برقراري گفتمان عدالت در جامعه معرفي كرد و گفت: جنبش دانشجويي در صورتي كه با گفتمان عدالت پيوند بخورد، موفق خواهد بود و جنبش دانشجويي بايد مفهوم و مصداق عدالت را براي مردم تبيين كند.

احمد علمشاهي عضو شوراي مركزي دفتر تحكيم وحدت در ادامه بحث گفت: گفتمان جنبش دانشجويي از گفتمان حاكم بر انقلاب اسلامي، نشات مي گيرد، به نظر من در طول تاريخ انقلاب اسلامي ، اكثريت گفتمان ها ، اجازه طرح پيدا كرده اند و تجربه نيز شده اند، حالا موقع تثبيت رسيده است ، بايد در پرتو گفتمان مردم سالاري به مشكلات جامعه رسيدگي كرد.

علمشاهي در ادامه سخنان خود با انتقاد از دولت خاتمي گفت: عدم اقتدار دولت به عنوان مجري برنامه ها و حاكم بر همه حوزه هاي كشور، موجب شد تا مردم آن توقعي را كه به عنوان يك دولت مقتدر از كابينه خاتمي داشتند، برآورده نشود.

اين فعال دانشجويي افزود: قانون اساسي ميثاق اصلي كشور است و همه وعده ها بايد در چارچوب اين ميثاق ملي مطرح شود اما متاسفانه در دوم خرداد برخي وعده هاي خارج از چارچوب قانون اساسي داده شد و عدم تحقق اين وعده ها موجب بروز ياس و نااميدي مردم گرديد.

عضو شوراي مركزي دفتر تحكيم وحدت با اشاره به برخي از دغدغه هاي مهم مردم در انتخابات هاي مختلف در كشور اضافه كرد: در زمينه آزادي كه از شعارهاي جدي انقلاب بود، متاسفانه فعاليت درستي صورت نگرفت و استفاده صحيح از اين واژه مهم، موجب بروز مناقشات مختلفي شد.

وي شايسته سالاري را ديگر دغدغه مردم دانست و افزود: تجربه سه دهه كشور اين موضوع را به اثبات رسانده كه انتخاب برخي مديران كشور بر اساس سليقه هاي جناحي و شخصي بود كه اين موضوع براي همه آزار دهنده است در حالي كه علاوه بر آنكه مديران مياني و فعال اجرايي در كشور علي رغم فعاليت هاي سازنده خود به دليل اختلافات جناحي از كاربركنار مي شدند بلكه افراد جديدي كه انتخاب مي شدند با اهداف اعلام شده مسوولين غيرمنطبق بودند و اين عدم توجه به شايسته سالاري هميشه مورد اعتراض بوده است و اين موضوع باعث شده مردم ديگر فقط شعارها را نپذيرفته و تيم اجرايي و كانديداها را ملاك مهمتري بدانند.

سوال ديگري كه از فعالين تشكلهاي دانشجويي مطرح گرديد در خصوص راهكارهاي آنان براي بررسي نقاط قوت و ضعف كانديداها و برنامه هاي آنان بود.

عضو جنبش عدالت خواه دانشجويي در پاسخ به اين سوال "مهر" گفت: همه شعارهاي كانديدا در بسياري از موارد مشترك و شعارهاي بسيار مناسبي است كه قبلا هم مطرح شده به طوري كه عدالت تبديل به يك ژست تبليغاتي گرديده است در حالي كه عدالت بايد تبديل به گفتمان عيني كانديداها شود.

كميلي با انتقاد از رويه كنوني رسانه ها و مطبوعات كشور گفت: برخي رسانه ها تبديل به سخنگوهاي تبليغاتي كانديداها شده اند و برخي ديگر به دنبال بالا بردن دعواهاي جناحي هستند در حالي كه رسالت اصلي خود كه نقد اصولي مواضع، ديدگاهها و عملكردها است را فراموش كرده اند.

وي افزود: متاسفانه به جاي اينكه تمامي برنامه ها و ملاك هاي كانديداها بررسي شود، نظرسنجي به عنوان آخرين راه برگزيده شدن فرد برتر انتخاب گرديد به طوري كه گمان مي شود همه در يك سطح از كارآمدي و مديريت هستند كه نظرسنجي را به عنوان آخرين راه حل برگزيده اند در حالي كه هنوز به بررسي عملكرد و برنامه هاي هيچ كدام از كانديداها به صورت جدي و همه جانبه پرداخته نشده و با اين وضعيت همه به دنبال نظرسنجي هستند.

اين فعال دانشجويي بررسي برنامه هاي آينده، عملكرد گذشته ، اعضاي كابينه و ويژگي هاي فردي را از مهمترين ملاكهاي انتخاب فرد برتر دانست و تاكيد كرد: متاسفانه در وضعيت كنوني تبليغات كانديداها به جاي آنكه آگاهانه باشد اغواگرانه است و سعي مي كنند با استفاده از هر روشي مثل سوءاستفاده از گروههاي مرجع مثل هنرمندان و ورزشكاران، به جاي مناظره با يكديگر، همديگر را تخريب مي كنند.

وي افزود: ما اكنون در حال نقد چندين وزارتخانه و دستگاه مهم دولتي با كمك اساتيد دانشگاهي هستيم و تلاش مي كنيم با تبيين عدالت در همه حوزه ها ، ملاك هاي عيني و صحيح را به جامعه ارايه كنيم.

عضو شوراي مركزي جامعه اسلامي دانشجويان نيز در زمينه نقد عملكرد و برنامه هاي كانديداهاي انتخابات رياست جمهوري گفت: در حال تهيه منشور مطالبات خود بر مبناي تقويت هويت انقلابي ، مديريت جوان با روحيه انقلابي ، پيشرفت توام با عدالت و مقاومت مدبرانه هستيم.

سلطاني اضافه كرد: براي رسيدن به يك بينش و نقد واقعي از تمامي عملكردها و برنامه هاي كانديداها ، جلسات مختلفي را با كانديداها برگزار كرده ايم تا بتوانيم به يك بينش صحيح دست پيدا كنيم و آن را در اختيار همه قرار دهيم.

همچنين عضو شوراي مركزي دفتر تحكيم وحدت در ادامه با اشاره به فضاي كنوني جامعه گفت: گفتمان حاكم بر كشور گفتماني است كه هنوز به يك مرحله عقلاني نرسيده است.

علمشاهي افزود: نزديك به دو ميليون دانشجو در كشور وجود دارد كه ورود جدي آنها به عرصه انتخابات تاثير بسزايي در پويايي و حركت جامعه براي شركت گسترده در انتخابات دارد. بنابراين ما در مرحله اول به دنبال مصداق نيستيم بلكه با بررسي مفاهيم و برنامه ها، سعي خواهيم كرد بهترين ملاكها را انتخاب و معرفي كنيم.

سلطاني نيز با تاثير اين صحبت ادامه داد: هر چقدر اميد مردم نسبت به بهبود وضعيت شان بالاتر برود ميزان مشاركت بيشتر خواهد بود.

وي با اشاره به بدنه اجتماعي اصولگرايان در جامعه گفت: اجماع اصولگرايان در انتخاب يك كانديدا تاثير مهمي در خصوص بدنه اجتماعي آنها در انتخابات دارد.

عضو شوراي مركزي جامعه اسلامي دانشجويان تعامل دانشجويان با جامعه روحانيت و جامعه مدرسين حوزه علميه قم را در شكل گيري نظر نهايي بدنه اجتماعي تاثيرگذار است و اضافه كرد: اصولگرايان بايد با سازوكارهاي منطقي از اجماع نسبي به سمت اجماع كامل حركت كرده تا ضمن اثبات كارآمدي و بلوغ سياسي خويش، زمينه ساز حضور حداكثري و همبستگي ملي در آستانه انتخابات باشد.

فعالين دانشجويي در ادامه به سوالي كه از آنها در خصوص حمايت از فردي خاص در انتخابات سوال شد پاسخ گفتند، مجتبي سلطاني گفت: پس از پيشنهاد شوراي مركزي، اين انتخاب بر عهده مجمع نمايندگان است و در جامعه اسلامي فعلا بر روي مولفه هاي اساسي يك رييس جمهور بحث خواهد شد و سپس در صورت لزوم به معرفي كانديداي خود خواهيم پرداخت.

علمشاهي نيز در پاسخ به سوال فوق با اشاره به فراز و فرودهاي حضور دانشجويان در عرصه هاي سياسي تاكيد كرد: اكنون جنبش دانشجويي در حال حضور دوباره در فضاي سياسي است و بر طبق نظرسنجي ها، بيش از 50 درصد دانشجويان در انتخابات به صورت قطعي شركت خواهند كرد البته حمايت از كانديداي خاص بسته به برگزاري كنگره و همايش دفتر تحكيم وحدت و بررسي نظرات مختلف دارد.

كميلي نيز در پاسخ به اين سوال گفت: رسيدن به يك انتخابات آزاد و قانونمند، مهمترين دغدغه ماست و اگر معرفي كانديدا به حضور حداكثري مردم كمك كند به معرفي كانديدا خواهيم پرداخت.