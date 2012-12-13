تقویت بنگاه های متوسط هدف صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون است

به گزارش خبرنگار مهر، امیر میمندی ظهر پنجشنبه در مراسم افتتاحیه صندوق ضمانت سرمایه گذاری بخش تعاون دراستان گلستان با اعلام این مطلب افزود: نوع ضمانت نامه صادره در این صندوق ترکیبی است که 70 درصد آن در ضمانت دولت و بقیه نیز مربوط به شخص تعاونگر است.

وی بیان داشت: مبلغ سود این ضمانت نامه در سال اول یک تا دو درصد است و در سال های بعد به نیم درصد می رسد و 30 درصد از این 3.5 درصد هم بعد از پایان استفاده از ضمانت نامه به عنوان مبلغ تشویقی عودت داده می شود وهمچنین برای بازگرداندن این سه و نیم درصد امکان دو یا سه بار تقسیط نیز هست.

وی تصریح کرد: با ابلاغ اصل 44 قانون اساسی، ما شاهد عملیاتی شدن حضور بخش خصوصی و تعاونی به طور اخص در اقتصاد بودیم و در سال 88 هم اساسنامه صندوق به تصویب رسید و بانک توسعه تعاون نیز در سال 89 افتتاح شد و اکنون صندوق ضمانت سرمایه گذاری در کنار بانک توسعه تعاون گامی مردمی تر برای توسعه خدمات خود دراستان گلستان برداشته است .

وی اظهارداشت:به دلیل اینکه ما باید در استان ها این صندوق را به بخش غیر دولتی واگذار کنیم وبه دلیل شایستگی اتاق تعاون گلستان این نمایندگی در استان به این اتاق داده شد.

میمنت تصریح کرد: صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون، یک مؤسسه و سازمان دولتی است که در کنار بانک توسعه تعاون، زنجیره خدمت‌رسانی به بخش تعاونی را تکمیل می‌کند.

وی ادامه داد: آن حلقه مفقوده‌ای که متقاضی ایجاد تعاونی با آن مواجه بود و با وجود توجیه طرح، تشکیل تعاونی، داشتن نیرو و منابع اما با کمبود ضمانت برای اجرای طرح و سرمایه در گردش برخورد می‌کرد با راه‌اندازی این صندوق رفع می‌شود.

مشکل اعتباری برای تعاونی ها نداریم

وی اظهارداشت: چندسالی است که شاهد هستیم از جانب بانک ها اعتبارات خوبی به تعاونی ها و بخش تولید داده نمی شود اما امسال با توجه به اعتبارات صندوق توسعه ملی که اعتباراتش تنها به به بخش غیر دولتی و تعاون اختصاص دارد ما مشکل اعتباری برای تعاونیها نداریم.

مدیر عامل صندوق سرمایه گذاری بخش تعاون کشور در ادامه افزود: بسیاری از تعاونگران ما با داشتن طرح های خوب اما مشکلی به نام وثایق وضمانت نامه داشتند و نمی توانستند طرح های خود را به منصه ظهور برسانند اما با تشکیل این صندوق طرح هایی که از اعتبار خوبی برخوردارند ومتقاضی نیز از اهلیت کافی برای اجرا برخوردار است ،طرح روی زمین نمی ماند.

وی افزود: قبل از تشکیل صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون، دولت به این شکل وارد عرصه سرمایه‌گذاری نشده بود و دولت با تشکیل این صندوق قصد دارد این ضمانت را به بانک‌ها ارائه کند که مبلغی از اعتبار بانک‌ها از طرف دولت تضمین می‌شود.