398 نفر در حوزه مواد مخدر در شهرستان قدس دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، الله بخش حبیبی بعدازظهر امروز در جلسه شورای مبارزه با مواد مخدر شهرستان قدس اظهار داشت: برقراری و حفظ امنیت در جوامع، یکی از اصلی ترین نیازهای مردم است که در این راستا مسئولان وظیفه دارند با بهره گیری از تمام امکانات و تجهیزات موجود در جهت تحقق این مهم گام بردارند.

وی ادامه داد: در این راستا افزایش تجهیزات و امکانات انتظامی و ارتقای سطح امنیت عمومی در سطح شهرستان در دستور کار دستگاه ها و ادارات مربوطه قرار گرفته است و فرمانداری نیز آمادگی کامل جهت حمایت و مساعدت از این طرح ها را دارد.

تشدید برخورد با عوامل تولید و توزیع مواد مخدر



این مسئول عنوان کرد: برخورد جدی با عوامل تولید، توزیع و مصرف مواد مخدر از جمله اقدامات اساسی در زمینه ارتقای سطح امنیت عمومی است چراکه در صورت وجود اشراری که در سطح شهرستان اقدام به قاچاق و خرید و فروش مواد مخدر می کنند، ضریب امنیتی کاهش پیدا خواهد کرد و این منجر به نارضایتی شهروندان خواهد شد.

معاون سیاسی انتظامی فرمانداری قدس گفت: همچنین جمع آوری اراذل و اوباش و مخلان نظم عمومی، از دیگر اقداماتی است که در دستور کار قرار دارد و مسئولان مربوطه با جدیت تمام در این زمینه تلاش می کنند.

انتخاب قدس به عنوان یکی از شهرهای پایلوت مبارزه همه جانبه با مواد مخدر در کشور

حبیبی با اشاره به انتخاب قدس به عنوان یکی از شهرهای پایلوت مبارزه همه جانبه با مواد مخدر در کشور افزود: با توجه به اینکه قدس به عنوان یکی از شهرهای پایلوت مبارزه همه جانبه با مواد مخدر در کشور در نظر گرفته شده است، اقدامات و برنامه ریزیهای لازم در این خصوص صورت گرفته است.

وی بیان کرد: طی جلسات برگزار شده در این زمینه، مقرر شده است که فعالیتهای لازم در سه حوزه پیشگیری، درمان و مقابله با اعتیاد انجام شود که با همت مسئولان مربوطه، در حال حاضر بخشی از این اقدامات در دست اجرا است.

دستگیری 398 مجرم در عرصه مواد مخدر از ابتدای سال تاکنون



این مسئول در بخش دیگری از سخنان خود به فعالیتهای صورت گرفته طی سالجاری در رابطه با مواد مخدر اشاره کرد و گفت: در راستای برخورد همه جانبه با عوامل عمده و خرد تهیه و توزیع مواد مخدر، از ابتدای سالجاری تا آبانماه گذشته، 398 نفر از اشرار و فعالان عرصه قاچاق مواد مخدر دستگیر شدند که از این تعداد 16 نفر زن و مابقی مرد هستند.

حبیبی ادامه داد: در این رابطه بیش از 325 پرونده در مراکز قضایی شهرستان قدس تشکیل شده است که با توجه به نوع جرم و میزان مواد مخدر ضبط شده از مجرمان، دستور قضایی صادر خواهد شد.

ضرورت فرهنگسازی در جامعه برای پیشگیری از اعتیاد



معاون سیاسی انتظامی فرمانداری قدس ضمن تاکید بر لزوم فرهنگسازی در جامعه برای پیشگیری از اعتیاد جوانان، بیان کرد: باید با فرهنگسازی و ارائه خدمات آموزشی در راستای ارتقای سطح آگاهی عمومی از عواقب و خطرات اعتیاد به مواد مخدر،‌ مردم و بویژه والدینی که فرزندان جوان و نوجوان دارند را در چگونگی برخورد با نسل جوان آماده کرد.

وی افزود: رفتار صحیح والدین و علم به چگونگی مواجه با نیازهای فرزندان جوان و نوجوان،‌ تاثیر بسیار مثبتی در تربیت و شکل گیری شخصیت این فرزندان دارد و والدین می توانند با درک متقابل از مشکلات و مسائل فرزندان خود، همراه و همپای آنان باشند و در نتیجه از بروز ناهنجاریهای اجتماعی از قبیل اعتیاد، فساد و... جلوگیری کنند.

این مسئول گفت: در این راستا به همت ادارات و نهادهای مربوطه، دوره های آموزشی وی‍ژه ای در سطح شهرستان برگزار شده است که با توجه به استقبال گسترده شهروندان از این طرح، امید می رود با همکاری وتعامل بیشتر مسئولان، انجام چنین اقداماتی در سطح شهر روز به روز قوت گیرد.