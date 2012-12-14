به گزارش خبرنگار مهر ، بیمارستان رازی تبریز هم به لحاظ فیزیکی و هم به لحاظ پرسنلی با مساحت نزدیک به 10 هکتار و حدود 650 نفر پرسنل ( به طور متغیر) و 650 عدد تخت یکی از بزرگترین بیمارستان در شمال غرب کشور به شمار می رود.

این بیمارستان از بخش های مختلفی از جمله ICU– مغز و اعصاب- کودکان و نوجوانان- سالمندان-معتادان و... تشکیل شده است که ساختمان های دیگر آن با همت انجمن خیریه نوبر تبریز در حال ساخت است .

قوانین تدوین شده در بیمارستان های روانپزشکی نیاز به بازبینی دارد

دکتر آرش محققی روانپزشک و رئیس بیمارستان رازی در مورد وضعیت این بیمارستان گفت : بیمارستان رازی از قدیم محل نگهداری بیماران روانی شناخته شده است ولی بر عکس این موضوع حال این بیمارستان محل اقامت بیماران تبدیل شده است به طوری که در حال حاضر 300 نفر از بیماران اعصاب و روان وجود دارند که بیش از 6 ماه است در این بیمارستان بستری شده اند در حالی که این بیماران نیازی به بستری شدن ندارند.

وی افزود: تمام بیماران در صورت تایید پزشک معالج مرخص می شوند ولی خانواده های بیماران تمایلی به نگهداری بیماران در منزل ندارند و همه این کارها بر دوش بیمارستان افتاده است در صورتی که بیمارستان محل درمان بیماران به شمار می رود ولی بر خلاف این امر بیمارستان رازی در بین بیماران و خانواده آنها وهمچنین افکار عمومی محل اقامت و نگهداری بیماران به شمار می رود .

رئیس بیمارستان رازی با اشاره به هزینه های کلان بیمارستان گفت : قوانینی به اداره بیمارستان های دولتی در سطح کشور تدوین شده است که این قوانین در مورد بیمارستان های روانپزشکی نیاز به بازبینی دارد.

وی افزود : بسیاری از بیمارستان ها خود گردان هستند و هزینه ها را خودشان تامین می کنند ولی با توجه به این که این بیمارستان هیچ گونه در آمدی از بیماران خود ندارد، مجبور است هزینه های مایحتاج خود از قبیل هزینه آب- گاز-برق-تلفن-حقوق اضافه کاری ها و غذ او... را پرداخت کند که در این مورد با ناتوانی های جدی روبه رو است.

دکتر محققی کمک به بیماران روانی را نیاز همه مردم جامعه دانست و گفت : این بیمارستان در حالی که خارج از وظیفه بیمارستانی در سطح شهر اقدام به ارایه خدمات می کند، انتظار می رود وقتی تعاملی با نهاد دیگر صورت می گیرد آن ها هم طوری به قضیه نگاه کنند که خدماتی به جامعه ارایه می دهند.

وی افزود: از سازمان هایی مانند سازمان بهزیستی کمیته امداد و سازمان های بیمه گر انتظار می رود که حمایت های خود را در این مرکز بیشتر کنند. به عنوان مثال سازمان بیمه برای هر مریض در هر هفته یک ویزیت قبول می کند و در مواقعی هم برخی ارایه خدمات را هم تعرفه 3 حساب می کنند که با وجود بیماران زیاد این امر دور ازوظایف انسانی تلقی می شود و باعث می شود پزشک بالای سر مریض قرار نگیرد.

محققی همچنین درباره احکام صادره از سوی قوه قضاییه برای بستری شدن بیماران گفت : با توجه به این که ناتوانی های مالی در این بیمارستان وجود دارد دادگاه اجازه دهد بیمارستان خودش در مورد بستری شدن بیماران تصمیم بگیرد چون بیمارانی وجود دارند که نیاز به بستری شدن ندارند.

تعداد بیماران موجود بیش از ظرفیت بیمارستان است

مسئول پرستاری بیمارستان رازی با اشاره به آمار و ارقام موجود در این بیمارستان گفت: در حال حاضر در این بیمارستان 650 تخت مصوب وجود دارد که از این تعداد 591 تخت فعال هستند

خزایی ادامه داد: طبق آمار موجود در حال حاضر 564 نفر بیمار در این بخش وجود دارد که حدود 30 الی 40 نفر آنان تعداد ثابت و حدود 250 نفر از بیماران وجود دارند که خانواده آن ها قادر به نگهداری از آنان نمی باشند به طوری که بس از مرخصی این بیماران خانواده آنها به همراه بیمار خود طی چند روز بعد به بیمارستان مراجعه می کنند.

مسئول پرستاری بیمارستان خاطر نشان کرد: در بعضی بخش ها تعداد بیماران از حد ظرفیت تجاوز کرده است به طوری که به طور معمول روزانه 20 الی 30 نفر بر روی زمین می خوابند و بیمارستان با وجود همه مشکلات دیگر قادر به بستری بیماران نمی باشد.

وی افزود: از طرف خانواده بیمار به طور مکرر درخواست می شود که بیمارستان هزینه های ایاب و ذهاب و داروهای آن ها را هم بپردازد که در مورد این افراد با مشکلات زیادی روبه رو شده ایم و به طور ناچار از جیب خودمان هزینه هایی برای کمک به آنان می بردازیم .

امنیت جانی پرسنل بیمارستان در خطر است

سرپرست اورژانس برستاری بیمارستان رازی در مورد امنیت جانی پرسنل این بیماستان نیز گفت: با توجه به این که بیماران پرخاشگرو زندانی و کسانی که دارای اختلال شخصیتی هستند به این بیمارستان آورده می شوند وجود باجه نیروی انتطامی در این مکان ضروری است به طوری که در چند روز اخیر پرسنل این بخش مورد حمله خانواده و خود بیمار قرار گرفته بودند.

وی همچنین در مورد آمار مراجعه کنندگان به این بخش گفت: روزانه 20 الی 30 نفر بیمار به این بخش مراجعه می کنند که این تعداد شاید از نظر کمی کم تر به نظر برسد ولی با توجه به این که این بخش وظیفه تشکیل پرونده و اقدامات اولیه ای هم چون تزریق آرام بخش را دارند این کارها با وجود نیروی کم ساعت ها طول می کشد.

وی افزود: در بعضی مواقع پرخاشگری بیماران به حدی است که چند ساعتی در اتاقی به نام اتاق ایزوله می مانند تا آرام شوند و به بخش بستری فرستاده شوند.

تعداد پزشکان موجود در این بخش از حد استاندارد پایین است

محمد علی افشاری کارشناس روانشناسی بالینی بیمارستان با اشاره به کمبود پزشکان این مرکز گفت: این بیمارستان علاوه بر بخش ها، در داخل درمانگاه نیز خدمات مشاوره و روانشناسی ارایه می دهد و بیمارانی که برای اولین بار به این بخش آورده می شوند تشکیل پرونده داده شده و برای دارو درمانی به روانپزشک ارجاع داده می شوند.

وی همچنین با توجه به استاندارد های تعریف شده برای بیمارستان افزود: در حالت کلی طبق استاندارد به ازای هر 8 یا 10 نفر بیمار به یک نفر روانشناس نیاز است در حالی که در این بخش 60 نفر بیمار بستری شده اند که نهایتا 2 الی 3 نفر برای این تعداد وجود دارد.

افشاری در مورد علل پیدایش بیماری های روانی خاطر نشان کرد : بیماری های روانی منشا زیستی ,جسمی ,روانی و... دارند که بعضی از آن ها زمینه ساز و برخی آشکار ساز هستند هر چیزی که منشا آن یافت نشود نمی توان به آن دست یافت به طوری که در این مرکز بیمارانی وجود دارند که قابل درمان نیستند.

گزارش از نیما حامدایمان

عکس از:صابر علی نژاد