نخستین کارخانه کنستانتره مس توسط بخش خصوص در اهر کلنگ زنی شد

سید رضا مقیمی اصل ، مدیرعامل شرکت کنسانتره مس مهراصل ظهر امروز در مراسم کلنگ زنی این کارخانه در شهرستان اهر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: 30 هزار تن مس در ظرفیت اولیه این کارخانه با کنسانتره 30 درصدی در فاز اول پیش بینی شده است.

وی افزود: 60 هزار تن نیز از ظرفیت سالانه این کارخانه در فاز دوم به بهره برداری خواهد رسید.

وی ادامه داد: کنسانتره تولید شده این کارخانه در کارخانه ذوب و فرآورده های شهرک صنعتی تبدیل به تاتد می شود.

مقیمی اصل با اشاره به اینکه 40 هکتار فضای این معدن بوده ، افزود: 200 هزار مترمربع برای سد باطله و 20 هزار مترمربع کاربری و احداث سالن اختصاص داده شده است.وی ادامه داد: پیش بینی می شود تا 12 ماه آینده فاز اول این کارخانه راه اندازی شود.

مدیرعامل شرکت کنسانتره مس مهراصل از اشتغال زا بودن این طرح خبر داد و گفت:برای 150 نفر در کنسانتره و 20 نفر در بخش معدن اشتغال ایجاد شده است.

مقیمی جداسازی عناصر با ارزش ، با تکمیل پروژه های پیش بینی شده در همین کارخانه اعلام کرد.