زمین منابع طبیعی برای کشاورزی به مردم روستای "کتا" واگذار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سید حسن صابری گفت: با همکاری جهاد کشاورزی و منابع طبیعی از امکانات طبیعی موجود در روستای کتا به منظور اشتغال زایی در این روستا استفاده می شود.

وی بیان کرد: بنا به تصمیمات اخذ شده در کارگروه توسعه اشتغال و کشاورزی، پس از بررسی راه های متعدد برای اشتغال مردم روستای کتا،‌ به متقاضیان کشاورزی در این روستا از زمینهای منابع طبیعی موجود در این منطقه زمین ارایه می شود.

صابری به آماده بودن زمین پس از بارش های اخیر برای کشت گندم اشاره کرد و گفت: با تحویل میزانی وجه نقد از اعتبارات جهاد کشاورزی برای خرید گندم ، داوطلبان کشاورزی در این روستا می توانند به کشت گندم بپردازند.

وی همچنین با بیان اینکه آب موجود در این منطقه بدون استفاده ای از استان خارج می شود، اظهار داشت: رایزنی هایی برای راه اندازی ایستگاه پمپاژ و بهره برداری از رودخانه موجود در این منطقه به منظور استفاده کشاورزی و راه اندازی سایر طرح های اشتغال زایی انجام شده است.

دیدار مسئولین استان با خانواده شهدای دفاع مقدس

جمعی از مسئولین استانی با دو خانواده شهید هشت سال جنگ تحمیلی در استان دیدار کردند.

این بازدید به همت دفتر اموربانوان استانداری با حضور معاون سیاسی و امنیتی استانداری، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان، مدیرکل امور بانوان و خانواده،‌ مشاور استاندار در امور ایثارگران و مشاور بانوان آب و فاضلاب شهری صورت گرفت.

خانواده شهیدان "مهدی و جهرم پیشوا" در شهر یاسوج و شهید "کریمداد غلامپور" در روستای "تنگ سریز" که در این برنامه مورد بازدید قرار گرفتند خاطراتی از فرزندان شهید خود بیان کرده و درخواست هایی مبنی بر ساماندهی بهتر گلزار شهیدان داشتند.

غلامعلی رضوانی معاون سیاسی و امنیتی استانداری استان در این دیدار گفت: نعمت امنیت و آرامشی حاکم بر کشور، عزت و اقتدار جمهوری اسلامی در عرصه منطقه ای و بین المللی و همچنین نقش تعیین کننده انقلاب اسلامی در مناسبات جهانی، مرهون و مدیون خون شهدای گرانقدر و استقامت خانواده های عزیز ایثارگران است.

در این دیدار به خانواده این شهدا لوح تقدیر و هدایایی به رسم یادبود اهدا شد.