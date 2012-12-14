اطلاعات و آموزش در فضای کسب و کار بحثی جدی است

به گزارش خبرنگار مهر، جمشید گلپور ظهر پنجشنبه در نشستی با مسئولان سازمان صنعت، معدن و تجارت و اعضای شورای اصناف سمنان در محل این سازمان ضمن بیان اینکه در بازار روز دنیا امروزه تکنولوژی حرف اول و آخر را می‌زند، عنوان کرد: رقابت در فضای کسب و کار بحثی جدی است که باید تلاش کرد با استفاده از اطلاعات و آموزش خود را به سطح رقیبان جهانی برسانیم تا از قافله علم روز دنیا عقب نمانیم.

برگزاری نمایشگاه های عرضه مستقیم کالا بر عهده اصناف است



وی با اشاره به اینکه برگزاری نمایشگاه های عرضه مستقیم کالا برعهده اصناف و متولی اصلی نمایشگاه مجمع امور صنفی است اظهار داشت: اصناف و برنامه های مربوط به آن چند سالی است که دچار تحول شده و مرکز اصناف تشکیلات را از حالت سنتی خارج می کند.

گلپور با بیان اینکه اصناف امروز با اصناف دیروز قابل قیاس نیستند، افزود: اصناف امروز باید کاملا به روز باشند و ساختار اصناف باید عوض شود، استفاده بهینه از وقت و ابزار کار خیلی مهم و غفلت از این امر موجب ضرر است.

مبارزه با قاچاق کالا و استفاده از کالای ایرانی از مهم‌ترین نقش‌های اصناف در کشور



معاون برنامه ریزی مرکز امور اصناف کشور یکی از مهم‌ترین نقش‌های اصناف را مبارزه با قاچاق کالا و استفاده از کالای ایرانی برشمرد و افزود: طبق فرمایشات مقام معظم رهبری و با توجه به شعار حمایت از کار و سرمایه ایرانی، اصناف می‌توانند بهترین نقش ممکن را در تحقق این شعار به وجود بیاورند.

قانون صنفی کشور با حضور کارشناسان باید بازنگری شود

وی با اشاره به اینکه قانون صنفی ما با حضور کارشناسان باید بازنگری شود، افزود: می‌توان با حضور اصحاب فن با روش‌های علمی به روز دنیا زمینه تغییرات مثبت و مناسب را در زمینه اصناف به وجود آورد.

گلپور افزود: آموزش اصناف سیستمی شده و تمام سوابق در سامانه وجود دارد و امور آموزش مربوط به اصناف باید در مجمع امور صنفی متمرکز شود تا درآمدی برای مجمع ایجاد نماید.

معاون برنامه ریزی مرکز امور اصناف کشور با بیان اینکه امروز وظیفه مسئولان صنعت، معدن و تجارت در زمینه اصناف بسیار خطیر است، افزود: مسئولان این سازمان در مراکز استان‌ها باید تلاش‌های خود را افزایش دهند تا بتوانیم از ظرفیت‌های موجود و پتانسیل‌های بالای موجود در کشور بهره لازم را به بهترین شکل ممکن ببریم.

بازرسی خرده برای اصناف و بازرسی های عمده، برای سازمان حمایت در نظر گرفته شده است

وی با بیان اینکه در بازرسی اصناف تداخل کاری وجود داشت و مشکلاتی داشتند که با جلسات متعدد و رایزنی ها خوشبختانه این مشکلات رفع شده است، گفت: بازرسی خرده برای اصناف و بازرسی های عمده، انبارها و سردخانه ها برای سازمان حمایت درنظر گرفته شده است.

گلپور با اشاره به اینکه در خصوص جایگاه اصناف در مراودات اداری کمیسیون نظارت هر شهرستان متولی این امر است و باید کاملاً قوی عمل کند، افزود: کمیسیون و اصناف از هم جدا نیستند و باید یکدیگر را پشتیبانی کنند.

معاون برنامه ریزی مرکز امور اصناف کشور افزود: هرکاری باید حتما با هماهنگی کمیسیون نظارت استان باشد و سازمان صنعت، معدن و تجارت و اصناف باید یکدیگر را حمایت کنند.

اصناف سربازان حوزه صنف و تجارت هستند

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان، اصناف را سربازان حوزه صنف و تجارت دانست و گفت: اصناف همواره تعامل سازنده ای با این سازمان داشته اند.

علی پورنبوی افزود: مردم استان سمنان ولایت مدار، همیشه در صحنه و با نظام جمهوری اسلامی هستند و در تنظیم و کنترل بازار کمک بسیاری کرده اند.

تاثیر تقویت اصناف در رشد تولید ملی



وی تقویت اصناف به عنوان بازوی اقتصادی کشور که در رشد تولید ملی تاثیر گذارند را با تعامل بیشتر مسئولان دولتی و تشکل های صنفی کشور خواستار شد و خاطرنشان کرد: باید به سمتی حرکت کنیم تا کسب و کار با سود بیشتر، هزینه کمتر، خدمات رسانی مطلوب تر صورت گیرد و با گرفتن مشورت از متخصصان و کارشناسان بازار رقابت را حفظ کنیم.

عندلیب رئیس مجمع امور صنفی شهرستان سمنان نیز در خاتمه این نشست، گزارشی از عملکرد مجمع امور صنفی ارائه و مسائل و مشکلات اصناف در زمینه سود خرده فروشی و عمده فروشی، جایگاه اصناف در روابط اداری، آیین نامه ها و قراردادها، برگزاری طرح شبنم و صدور پروانه کسب الکترونیکی تبیین کرد.