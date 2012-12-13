آغاز مرحله سوم لیگ دوچرخه سواری مازندران

سید تقی خدادادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در مرحله سوم این مسابقات عصر پنجشنبه 40 دوچرخه سوار در قالب هشت تیم باشگاهی از مازندران در مسافت چهار هزار متر تیمی در شهرک زیبا بابل با هم رقابت می کنند.



وی افزود: مرحله چهارم این مسابقات در بخش دور حذفی روز جمعه در پارک نوشیروانی بابل برگزار می شود.



دبیر هیئت دوچرخه سواری مازندران اضافه کرد: مرحله سوم و چهارم لیگ دوچرخه سواری باشگاههای مازندران هفتمین دوره مسابقات لیگ دوچرخه سواری مازندران با عنوان گرامیداشت زنده یاد سید اصغرجبرئیلی برگزار می شود.



وی ادامه داد: در پایان مرحله اول و دوم این مسابقات که در فریدونکنار برگزار شد، تیم شموشک نوشهر در مجموع دو مرحله با کسب 327 امتیاز پیشتاز بوده و تیم های تولیدی پوشاک نجلای ساری پیتزا نارنج رامسر دوم و سوم هستند.

