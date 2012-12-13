به گزارش خبرنگار مهر، حمید درخشان در نشست خبری پیش از دیدار تیمش برابر پارسه ایرانیان در مرحله یک شانزدهم نهایی رقابتهای جام حذفی ضمن بیان مطلب فوق گفت: معمولا رقابتهای جام حذفی جای خلق شگفتی‌هاست، به ویژه برای تیم‌هایی که در دسته‌های پایین‌تر بازی کرده و گمنام هستند.

وی در همین خصوص افزود: ما شناخت کمی از تیم داماش ایرانیان داریم، به خاطر اینکه آنها از دید ما دور هستند. معمولا تیم‌های دسته پایین‌تر مقابل تیم‌های لیگ برتری انگیزه بالایی دارند تا خودشان را نشان دهند. من نیز به بازیکنانم گفتم بازی سختی را مقابل این تیم داریم چون شناخت زیادی از آنها نداریم.

سرمربی تیم فوتبال داماش گیلان ضمن ابراز امیدواری از شکست تیم داماش ایرانیان و صعود به مرحله بعد رقابتهای جام حذفی اظهار داشت: وقتی در جام حذفی شرکت کردیم، انگیزه‌مان این است که قهرمان شویم و مطمئن باشید با پتانسیلی که داریم این موضوع دور از دسترس نیست.

درخشان با اعلام اینکه کوشکی، رحیمی و حاجتی را به دلیل مصدومیت در بازی مقابل داماش ایرانیان به همراه نخواهند داشت، در خصوص عملکرد تیم ملی فوتبال ایران در رقابتهای غرب آسیا اظهار داشت: خیلی از بازیکنان این تیم، برای نخستین بار است که کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند و سرمربی تیم ملی نیز فرصت کافی نداشته تا کار تاکتیکی روی این تیم انجام دهد.

وی افزود: در واقع تیم ملی در رقابتهای غرب آسیا، منتخبی از بازیکنان شاغل در لیگ برتر است و نباید انتظار زیادی از این تیم داشته باشیم. باید این تیم را زودتر از اینها تشکیل می‌دادیم و بازیکنان آن حداقل هفته ای دو روز کنار یکدیگر تمرین می‌کردند.

سرمربی تیم فوتبال داماش گیلان در پایان گفت: مطمئنم این تیم می‌تواند در صورت حمایت و انجام بازیهای بیشتر در آینده پشتوانه خوبی برای تیم اصلی ملی فوتبال ایران باشد.