پیش بینی بارش قابل توجه نزولات آسمانی طی هفته آینده در استان سمنان

سید مهرداد حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به اینکه بر اساس نقشه های پیش یابی عددی یک سامانه بارشی هوای استان سمنان را از بعد از ظهر جمعه تحت تاثیر خود قرار می دهد، گفت: تا دوشنبه هفته آینده شاهد بارش باران و برف همراه با وزش باد در مناطق سردسیر وارتفاعات استان خواهیم بود.

وی با اشاره به اینکه، احتمال کولاک در برخی از نقاط و جاده های استان سمنان وجود دارد، اظهار داشت: همچنین کاهش نسبی دما بین سه تا شش درجه سیلسیوس را از روز یکشنبه آینده در استان خواهیم داشت.

مدیر کل هواشناسی استان سمنان همچنین از آب گرفتگی معابرعمومی و سیلابی شدن مسیرها و رودخانه های فصلی، یخبندان واختلال در تردد جاده ها خبر داد و گفت: روز گذشته در برخی نقاط استان، شاهد بارش باران در برخی نقاط نیز با بارش برف همراه بودیم.

حسینی با اشاره به وضعیت بارندگی استان سمنان، اظهار داشت: میزان بارندگی تا کنون در شاهرود30 میلی متر، دامغان 22 میلیمتر، گرمسار28 میلی متر، کوهان 47 میلی متر، باغستان 48میلی متر، آرادان 26میلی متر، بیارجمند 47 میلی متر، مهدیشهر56میلی متر، شهمیرزاد 65 میلی متر، میامی 86 میلی متر، احمد آباد 40 میلی متر، سوداغلن 164میلی متر، نردین 84 میلیمتر، فرومد 86 میلیمتر، کلاته خیج 26 میلی متر و سمنان 18 میلی متر بوده است.

وی در خاتمه افزود: از اول مهر ماه تا کنون بیشتر باران در شهرستان شاهرود با 164 میلی متر و کمترین میزان بارندگی در شهرستان سمنان با 18 میلی متر بوده است.