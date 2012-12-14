  1. بین الملل
۲۴ آذر ۱۳۹۱، ۱۲:۵۲

در گفتگو با مهر تاکید شد؛

ظالمانه بودن تحریم ایران/فشارآمریکا بر روابط ایران-پاکستان تاثیر ندارد

ظالمانه بودن تحریم ایران/فشارآمریکا بر روابط ایران-پاکستان تاثیر ندارد

سردبیر خبرگزاری NNI در گفتگو با مهر با اشاره به روابط نزدیک تهران-اسلام آباد با وجود فشار آمریکا در عین حال داشتن روابط نزدیک و دوستانه میان هند و پاکستان را در گروی حل مسئله کشمیر خواند.

طارق ندیم در گفتگو با خبرنگار مهر که اخیرا به همراه سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به اسلام آباد سفر کرده بود، درباره سطح همکاریها میان ایران و پاکستان گفت : همکاریها میان دو کشور به خصوص در زمینه خط لوله صلح بسیار مهم است، زیرا هر دو کشور مسلمان بوده و امیدوارم که همکاریها در این زمینه بسیار افزایش یابد.

وی در رابطه با شمار روزنامه ها در پاکستان گفت : 20 روزنامه اصلی هر روز در پاکستان منتشر می شود و شش روزنامه نیز به زبان انگلیسی به چاپ می رسد.

طارق ندیم درباره "موضع پاکستان در قبال کشمیر و آیا اختلافات در این باره به زودی حل می شود یا خیر؟" گفت: موضوع کشمیر به یکی از مباحث برانگیز در روابط اسلام آباد-دهلی نو تبدیل شده است و تا زمانیکه این مسئله حل نشود، روابط دو کشور به حالت عادی باز نمی گردد.

وی تاکید کرد: داشتن روابط نزدیک و دوستانه میان هند و پاکستان آسان نیست و این موضوع تنها در گروی حل مسئله کشمیر است و اسلام آباد در پی حل مسالمت آمیز این موضوع است.

طارق ندیم در رابطه با موضع پاکستان در قبال تحریم ایران گفت : دولت و مردم پاکستان بر این باورند که ایران حق استفاده از انرژی هسته ای صلح آمیز را دارد و این تحریمها اشتباه بوده و عادلانه نیست.

وی در پاسخ به این پرسش که "فشارهای آمریکا سبب کاهش سطح روابط اسلام آباد-تهران شده است یا خیر؟" گفت : آمریکا تنها به منافع خود فکر می کند و با استفاده از کانالهای دیپلماتیک تلاش بسیار زیادی را برای کاهش سطح روابط تهران-اسلام آباد انجام داده است.

طارق ندیم در ادامه، فشارها بر سر همکاری ایران و پاکستان در زمینه خط لوله صلح را به عنوان نمونه بارز دخالت آمریکا در گسترش همکاریهای میان دو کشور خواند و گفت : با وجود این فشارها، پاکستان روابط بسیار نزدیکی با ایران دارد.

در ابتدا قرار بود که خط لوله صلح با طول دو هزار و 700 کیلومتر درعمق 1تا 5/1متری زیر سطح زمین، روزانه بیش از یک صد میلیون متر مکعب گاز را از ایران به هند و پاکستان منتقل کند اما فشارهای آمریکا سبب شد تا دهلی نو از این خط خارج شده و خط لوله صلح میان ایران و پاکستان اجرایی شود.
کد مطلب 1765526

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