امیر خجسته در گفتگو با خبرنگار مهر درباره زمان پایان بررسی ها در خصوص اصلاح قانون انتخابات در صحن علنی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: به استناد تبصره 2 ماده 101 آیین نامه داخلی باتوجه به این که طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری، بیش از 6 جلسه به طول انجامیده است، باید جلسات علنی در طول هفته همه روزه برگزار شود.

وی افزود: بر این اساس باتوجه به این که بررسی ها درجلسه علنی روز یکشنبه مجلس به پایان نمی رسد، لذا برای برگزاری جلسه علنی عصر یکشنبه و روز دوشنبه از نمایندگان مجلس رای گیری به عمل خواهد آمد و در صورت موافقت نمایندگان با برگزاری جلسات در عضر یکشنبه و روز دوشنبه، پیش بینی می شود کار اصلاح قانون انتخابات در صحن علنی مجلس، دوشنبه به پایان برسد.

رئیس کمیسیون شوراها عمده موضوعات موارد اصلاحی باقی مانده قانون انتخابات را مربوط به تبلیغات، پیشگیری و ... خواند.

وی تاکید کرد که در بررسی و تصویب مواد اصلاحی قانون انتخابات نظر شورای نگهبان تامین می شود تا کار هماهنگ و بدون مشکل پیش برود که در همین زمینه موارد اصلاحی ماده 35 در جلسات گذشته مجلس حذف شد.

خجسته در پاسخ به این سئوال که آیا با شرایط موجود، مشکلی برای تائید مواد اصلاحی از سوی شورای نگهبان باقی نخواهد ماند و اصلاحات صورت گرفته در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده اعمال خواهد شد، خاطر نشان کرد: همان طور که پیشتر رئیس مجلس اعلام کرده بودند، اصلاح قانون، به انتخابات سال آینده می رسد.