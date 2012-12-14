افزایش شکاف طبقاتی در آلمان / سیاستهای دولت به نفع پولداران است

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از نشریه "فوکوس"، بر اساس نتیجه بررسی ها و تحقیقات مشترک موسسه "برتلزمن" و انستیتو آلمان برای تحقیقات اقتصادی (DIW). شکافها و اختلافات طبقاتی در آلمان رو به افزایش است. امروزه تنها 58 درصد آلمانیها به طبقه متوسط جامعه تعلق دارند، این در حالی است که در سال 1997 ، 65 درصد کل جامعه جزء این قشر محسوب می شدند.

محققان این بررسی بر این عقیده اند که همواره افراد کمتری در آلمان ، موفق به صعود از طبقه با درآمد پایین به قشر متوسط می شوند. امروزه دیگر تحصیلات خوب هم تضمینی برای دستیابی به یک زندگی در رفاه و امنیت نیست. از هر چهار نفر قشر متوسط در آلمان یک نفر نگرانی پنهانی در این باره دارند که موقعیت خود را از دست دهند.

بر اساس این تحقیق، در حالی که طبقه پایین جامعه آلمان شانس زیادی برای صعود به طبقه متوسط را ندارند، اما طبقه متوسط از تحصیلات و موضع شغلی بهتری برخوردارند که این مسئله شانس صعود آنها از طبقه متوسط به بالاتر را فراهم می کند. این یکی از دلایلی است که آمار قشر متوسط در جامعه آلمان کاهش پیدا کرده است. اما عمدتا اقشار جامعه آلمان بیشتر سقوط به طبقه ضعیف تر را تجربه می کنند تا صعود به اقشار بالاتر. از طرفی درآمدهای پایین قشر متوسط، به ویژه معضل خطرناکی است و احتمال سقوط آنها به اقشار پایین را فراهم می کند.

محققان این بررسی همچنین سیاستهای مالیاتی دولت را در کاهش طبقه متوسط جامعه آلمان موثر می دانند. اصلاحات مالیاتی اجرایی شده از اواسط سالهای 1990 به خصوص به نفع ثروتمندان جامعه است.

برای این بررسی اقتصادی اجتماعی ، سالانه از 20 هزار شهروند بزرگسال آلمانی پرسش می شود. کسانی به طبقه متوسط جامعه آلمان تعلق دارند که بین 70 تا 150 درصد درآمد متوسط جامعه را در اختیار دارند. مثلا خانواده ای با دو فرزند زیر 18 سال که حدود 2400 تا 5100 یورو در ماه درآمد دارد جزو این قشر از جامعه محسوب می شوند.

