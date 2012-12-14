به گزارش خبرگزاری مهر، همایش سه ساله‌های حسینی یکم دی‌ماه به همت پایگاه سیدالشهدا حوزه علی ابن ابیطالب(ع) شاهرود برگزار می‌شود.

فرمانده حوزه علی ابن ابیطالب(ع) شاهرود با اعلام این خبر گفت: با توجه به فراخوان انجام شده 600 مادر و فرزندان سه ساله آنها ثبت نام کرده اند و همچنان مشتاق حضور دیگر مادران به اتفاق فرزندان دلبندشان هستیم.

عباس ارباب‌مجنی با بیان اینکه سخنران این همایش دکتر لاله افتخاری نماینده مجلس شورای اسلامی است، بیان داشت: از علاقمندان و مشتاقان دعوت می‌شود جهت شرکت در مراسم برای ثبت نام قبل از نماز ظهر و مغرب به محل پایگاه سیدالشهدا واقع در مسجد امام حسین(ع) شهرک ولی عصر(عج) مراجعه کنند.

بنا بر این گزارش؛ این همایش در مسجد امام حسین(ع) شهرک ولی عصر(عج) برگزار می‌شود.

برگزاری یادرواره یکصد شهید دانشجوی شاهرود و سردار غلامحسین بسطامی

رئیس قرارگاه خاتم‌الاوصیا در یادرواره یکصد شهید دانشجوی شاهرود و سردار غلامحسین بسطامی که در دانشگاه صنعتی شاهرود برگزار شد، گفت: یاد شهدا باید توسط دانشجویان زنده نگه داشته شود، چرا که در دوران دفاع مقدس جبهه برای ما دانشگاه بود و اکنون برای دانشجویان دانشگاه، جبهه نبرد با دشمن است.

سردار حسین یکتا ضمن تأکید بر لزوم برپایی یادواتره شهدا افزود: عاشق ترین افراد به ما شهدا بودند چه آنکه قبل از تولد ما برای حیات و آسودگی امروز ما از جان خود گذشتند.

وی ادامه داد: پس بر ما واجب است که حق خود را ادا کنیم و قدر شهدا را دانسته و با برپایی این جلسات، یاد مجاهدت‌های آنها را زنده نگه داریم.

این راوی دفاع مقدس با بیان اینکه طبق فرمایش مقام معظم رهبری دانشجویان، افسران جوان جنگ نرم هستند اضافه کرد: دانشجویان در امتحان افسری جنگ نرم، اگر به سیره شهدا عمل نکنند مشروط می شوند.

این یادواره با محوریت شهید غلامحسین بسطامی و به همت بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی و با حضور بیش از 1500 نفر از دانشجویان، اساتید، مسئولین و خانواده معظم شهدا و اقشار مختلف مردم در تالار شقایق‌های دانشگاه صنعتی شاهرود برگزار شد.

برگزاری گردهمایی فرماندهان پایگاه‌های مقاومت حوزه بسیج اصناف الهادی شاهرود

فرمانده سپاه ناحیه شاهرود در گردهمایی فرماندهان پایگاه‌های مقاومت حوزه بسیج اصناف الهادی شاهرود که در سالن جلسات این حوزه برگزار شد، گفت: در جنگ اقتصادی امروز باید به تولید داخلی اهمیت داد و فرهنگ استفاده و مصرف کالاهای داخلی را در جامعه ترویج کرد.

عباس مطهری با اشاره به موضوع اقتصاد مقاومتی اظهار داشت: رهبر فرزانه انقلاب با توجه به تحریم‌ها و جنگ اقتصادی دشمنان برنامه اقتصاد مقاومتی را تعریف و همگان را به این سمت راهنمایی کردند.

وی افزود: دشمنان ما را تحریم کرده و می‌خواهند از این راه ما را تسلیم فشارها کنند و در این شرایط ما باید مانند سی سال گذشته روی پای خود بایستیم و این نیاز به فرهنگ‌سازی دارد و اقتصاد مقاومتی فرهنگ مقابله با این جنگ نابرابر است.

فرمانده سپاه ناحیه شاهرود با اشاره به اینکه باید جامعه را به سمت تولید محصولات داخلی و اهمیت دادن به اقتصاد داخلی هدایت کرد گفت: تولیدکنندگان نیز باید تلاش کنند تولیدات خود را با توجه به نوآوری‌ها به حد مطلوب مردم برسانند.

دو طرح تجلی محبت و دستان سبز در سمنان برگزار شد

فرمانده بسیج نمونه حضرت سکینه (س) سمنان از اجرای طرح‌های تجلی محبت و دستان سبز به منظور کمک به تأمین اقتصادی بسیجیان خبر داد.

کوکب فیض با بیان اینکه تامین مایحتاج خانواده‌های بسیجیان نیازمند و کمک به تهیه جهیزیه برای آن‌ها هدف از اجرای این طرح است، افزود: در راستای مبارزه با جنگ نرم در حوزه مسائل اقتصادی و خنثی‌سازی توطئه‌های شوم دشمنان در عرصه‌های فرهنگی این دو طرح اجرایی شده است.

فرمانده پایگاه حضرت سکینه (س) سمنان خاطرنشان کرد: در اجرای این طرح‌ها بسیجیان نیازمند پایگاه ضمن فرا گرفتن آموزش‌های عقیدتی در کلاس‌های آموزشی حضور یافتند و از کمک‌های اقتصادی پایگاه نیز بهره‌مند شدند.

فیض اظهار داشت: در سه ماهه سوم امسال در قالب طرح تجلی محبت برای بیست نفر از بسیجیان نیازمند،جهیزیه تدارک و اهدا شده است.

وی اضافه کرد: در قالب طرح دستان سبز به 174 خانواده نیازمند زیرپوشش از مجموعه بسیجیان عضو پایگاه به صورت ماهانه سبد کالا شامل اقلام ضروری زندگی اهدا می‌شود.