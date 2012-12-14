حرم مسلم بن عقیل و سید محمد در کوفه با قالی نفیس کاشان مفروش می شود

سید محسن واجدی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: بنا به دستور حضرت آیت الله سیستانی و بررسی های صورت گرفته و بازدیدهای کارشناسی بیش از هزار مترمربع فرش دستبافت برای حرم این دو بزرگوار طی 18 ماه آینده بافته می شود.

واجدی اظهار داشت: هم اکنون با اضافه شدن این مکانها بیش از 9 هزار متر مربع فرش برای حرم های مطهر امام علی (ع)، امام حسین(ع)، ابوالفضل العباس(ع)، خیمه گاه، امام موسی کاظم امام هادی (ع) و امام حسن عسگری و حضرت مسلم و سید محمد بافته می شود.

واجدی خاطر نشان کرد: این فرش ها از بهترین الیاف و رنگ و نقشه و با استفاده از بزرگترین اساتید این هنر در 9 کارگاه و با شرکت یک هزار بافنده کاشانی در مدت 18 ماه بافته خواهد شد.