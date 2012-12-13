انتقاد فرکی از هزینه سنگینی که مدیران غیر ورزشی به فوتبال تحمیل کردند

به گزارش خبرنگار مهر، حسین فرکی بعد از شکست تیمش مقابل سپاهان و حذف فولاد از مسابقات جام حذفی در نشست خبری اظهار داشت: باید بگویم دوست نداشتیم در اولین بازی مقابل سپاهان قرار بگیریم اما قرعه‌کشی اینطور شد و ما پیش‌بینی کرده بودیم که این بازی جذاب باشد و علی‌رغم اینکه شکست خوردیم، یکی از روزهای خوب فوتبالی ما بود .

وی ادامه داد: مقابل تیم سپاهان فوتبال شناور و خوبی بازی کردیم که استفاده نکردن از فرصت‌ها در این بازی به ضرر ما شد و فکر می‌کنم سپاهان از فرصت‌های خود استفاده کرد و پیروز شد .

سرمربی فولاد خوزستان بیان داشت: به نظرم امروز بازنده سربلند این بازی بودیم چون یک تیم جوان و جویای نام داشتیم که بازی خوبی انجام داد و از کمتر بازی‌هایی بود که در لیگ و جام حذفی ممکن است انجام شود و با توجه به اینکه هواداران خوزستان بیشتر به بازی زبیا اهمیت می‌دهند مطمئنم این بازی را دوست خواهند داشت.

وی با اشاره به غایبان تیمش در این مسابقه تصریح کرد: بازیکن برزیلی ما، امیرآبادی و مهرداد جماعتی در این مسابقه حضور نداشتند و ما در بازی امروز از بازیکنی استفاده کردیم که برای اولین بار در این سطح بازی می‌کرد که عملکرد خوبی از خود به نمایش گذاشت و از او راضی هستیم .

فرکی گفت: به بازیکنانم گفتم که اشتباه کردن مقابل سپاهان با گل خوردن مساوی است چون بازیکنان حرفه‌ای و با تجربه‌ای در ترکیب خود دارد و امیدوارم 3 دفاع ما تا آغاز دوباره لیگ برسند تا ما از این بابت نگرانی نداشته باشیم و بتوانیم روند خود را ادامه دهیم .

وی بیان داشت: باید قبول کنیم که بعضی وقت‌ها باید شکست خورد اما باید خودمان را به شرایط خوب بازگردانیم، تیم ما در شرایط خوبی قرار دارد و امیدوارم این شکست در روند ما تاثیرگذار نباشد .

سرمربی فولاد با اشاره به برنامه‌های این باشگاه در نقل و انتقالات نیز بیان داشت: مطمئنا ما در نقل و انتقالات به فکر گرفتن بازیکنان داخلی و خارجی هستیم و با چند بازیکن خارجی وارد مذاکره شدیم که وقتی کار آن انجام شود، آن را علنی می‌کنیم اما در مورد بازیکنان داخلی طرفدار هزینه‌های گزاف نیستم و دوست ندارم بازیکنانی را به تیم بیاورم که می‌دانم کیفیت آنها در حد پولی که می‌خواهند بگیرند، نیست .