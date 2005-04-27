نمايشگاه "ايران ، اين سرزمين آريايي " امروز گشايش مي يابد

به گزارش گروه فرهنگ و هنر خبرگزاري "مهر"، اين نمايشگاه كه بيش از 100 اثر نمونه سازي (حجم - پيكره - فرسك ) ازآثار و نقش برجسته هاي تخت جمشيد واشياء موزه هاي ملي ايران ورضا عباسي را شامل مي شود توسط شركت صنايع فرهنگي قالب گيري و ساخته شده است .

به گفته فرزاد هاشمي ،مديراين گروه هنري ، آثار به نمايش درآمده دقيقا ازآثار موزه اي و سايت هاي ميراث فرهنگي نمونه برداري شده وعينا دراشل كوچكتر ساخته شده اند .

وي همچنين مي گويد : اين آثار همچون نمونه هاي اصلي موجود در موزه هاي لودر فرانسه موزه انگليس (بريتيش موزيوم ) براي علاقه مندان نگهداري آثار موزه اي عرضه مي شود و اين درحالي است كه نقش برجسته هاي ايراني براي اولين بار با اين تعداد ارايه مي شود .

گفتني است گروه هنرمندان سفيرپيش ازاين درنمايشگاههايي نظير پي اف آي سال2001 آلمان نمايشگاه هاي معرفي جمهوري اسلامي ايران فرهنگ وهنر سال 2002 درتركيه ودبي نمايشگاه سال 2002 نيپاك لس آنجلس نمايشگاه سال 2004 پاريس با عنوان فرش وهنر ايران (بخش هنري و..) شركت داشته است .

شايان ذكر است نمايشگاه " ايران اين سرزمين آريايي " ازامروز پنج شنبه ساعت 15 افتتاح مي شود وهر روز ساعت 15تا 19 تا 13 ارديبهشت ماه آماده بازديد عموم وخبرنگاران محترم است .

محل اين نمايشگاه درگالري ثروت واقع درخيابان آفريقا بعدازظهر خيابان بابك مركزي اولين بن بست سمت چپ شماره 35 مي باشد .