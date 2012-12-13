  1. ورزش
۲۳ آذر ۱۳۹۱، ۲۰:۰۹

لیگ برتر کشتی آزاد/

سایپا شمال به سختی صدرای زیرآب را شکست داد/ غلبه باتجربه‌ها بر جوانان

سایپا شمال به سختی صدرای زیرآب را شکست داد/ غلبه باتجربه‌ها بر جوانان

تیم کشتی سایپا شمال در نخستین گام از دور برگشت رقابتهای لیگ برتر کشتی آزاد موفق شد در خانه تیم صدرای زیر آب را از پیش رو بردارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم سایپای شمال در حالی توانست نخستین دیدار از دور برگشت لیگ برتر کشتی آزاد را با نتیجه 4 بر 3 در برابر صدرای زیر آب به سود خود تمام کند که در دیدار رفت این دو تیم، مغلوب حریف شده بود.

سایپایی‌ها در شرایطی انتقام شکست دور رفت خود را گرفتند که در دیدار عصر امروز از نفرات با تجربه‌ای در ترکیب خود سود می‌بردند. البته تیم صدرای زیرآب در آن سوی میدان وضعیت متفاوتی داشت و با ترکیبی جوان اما با انگیزه راهی میدان شد و در نهایت نتوانست بر سلاح تجربه کشتی گیران حریف غلبه کند.

بنا بر این گزارش نتایج انفرادی این مسابقه به شرح زیر است: (اسامی تیم سایپا در ابتدا آمده و نفرات برنده قرمز رنگ است)
55 کیلوگرم: مهران رضازاده - دانیال حجتی
60 کیلوگرم: همت کریمی - سیدمحمد حسینی
66 کیلوگرم: مرتضی گودرزی - سبحان محمدزاده
74 کیلوگرم: علی اصغر بذری - عزت‌اله اکبری
84 کیلوگرم: سعید توکل - محمدجواد ابراهیمی
96 کیلوگرم: اصغر عبدالملکی - سینا غنی زاده
120 کیلوگرم: عبداله قمی - هادی پورعلیجان

در دیگر دیدار این گروه تیم موسسه مالی اعتباری ثامن الحجج(ع) در سالن سربداران سبزوار با نتیجه 5 بر 2 میهمان خود پرسپولیس جویبار را شکست داد.

کد مطلب 1765582

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