دلایل انحراف درآمدهای مالیاتی/ دنبال اخذ مالیات بیشتر نیستیم

علی عسکری در گفتگو با مهر در مورد انتقاد نائب رئیس مجلس از وضعیت درآمدهای مالیاتی با وجود گردش 400 هزار میلیارد تومانی نقدینگی در کشور گفت: چیزی که در نظام اقتصادی ما به واقع باید شکل بگیرد که نگرفته است، این است که اطلاعات مربوط به گردش کالا، خدمات، پول و سرمایه به نحوی مطلوب تنظیم شود.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهارداشت: یکی از انحرافاتی که ما در بخش درآمدهای مالیاتی با آن مواجه هستیم، این است که به اینگونه اطلاعات دسترسی نداریم.

وی با اشاره به اینکه ما نمی خواهیم با به دست آوردن اطلاعات اقتصادی از افراد مالیات بیشتری بگیریم، بلکه به دنبال کسب درآمدهای مالیاتی واقعی در این بخش هستیم.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور افزود: اگر این اتفاق بیافتد حتما بخشی از درآمدهای مالیاتی در جهت عدالت مالیاتی بهتر محقق خواهد شد.

وی خاطر نشان کرد: همچنین از سویی کارآمدی نظام مالیاتی از طریق دسترسی به اطلاعات مورد نیاز، بهبود خواهد یافت.

اطلاعات گردش نقدینگی اقتصاد

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره وضعیت دریافت مالیات از نقدینگی در گردش، تصریح کرد: با اینکه وضعیت درآمدهای مالیاتی به دلیل مواردی که ذکر شد، هنوز واقعی نیست، اما به این معنی هم نیست که اطلاعات مربوط به گردش نقدینگی را در فعالیتهای اقتصادی نداریم.

عسکری تاکید کرد: مودیان از طریق اظهارنامه ها و ترازنامه هایی که دارند و همچنین با حساب سود و زیانی که به ما می دهند، برخی از اطلاعات خودشان را به ما منعکس می کنند.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی، اظهار داشت: با این حال ممکن است اطلاعات مورد نیاز در برخی فعالیت ها و شرکت ها کامل نباشد و ما در جهت تکمیل اطلاعات مورد نیاز قدم برخواهیم داشت.