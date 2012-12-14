ایران در پایان دومین روز با 10 طلا در صدر جدول رده بندی قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون دوومیدانی، در ادامه رقابت‌های دومین روز دوومیدانی غرب آسیا، کاوه موسوی در ماده پرتاب چکش به مدال نقره بسنده کرد. موسوی در حالی دوم شد که ورزشکاری از کویت به مقام نخست رسید و مسعود مقدم از ایران مدال برنز را از آن خود کرد.



* زمانی به طلا دست یافت

جواهر زمانی با رکورد 5 متر و 46 سانتیمتر به مدال طلا دست یافت و فاطمه برزنونی با رکورد 5 متر و 42 سانتی‌متر در جایگاه سوم ایستاد و به مدال برنز رسید. نماینده لبنان با پرشی به طول 5 متر و 49 سانتی‌متر اول شد.



* کیهانی و فرود، طلا و نقره ۳ هزار متر با مانع را از آن خود کردند

حسین کیهانی با رکورد 8 دقیقه و 55 ثانیه و 59 صدم ثانیه اول شد و به مدال طلا رسید و احمد فرود دیگر نماینده کشورمان با رکورد 8 دقیقه و 55 ثانیه و 61 صدم ثانیه در مکان دوم قرار گرفت و صاحب گردن‌آویز نقره شد.



* طلای 4 در 100 متر برای ایران

مسابقات دو 4 در 100 متر امدادی روز پنجشنبه برگزار شد که تیم 4 نفره کشورمان با رکورد 40 ثانیه و 31 صدم ثانیه عنوان نخست را از آن خود کرد و طلای دیگری را برای کشورمان به ارمغان آورد.



* مدال نقره پرش ارتفاع در دستان کیوان قنبرزاده

کیوان قنبرزاده نماینده ماده پرش ارتفاع کشورمان در دومین دوره مسابقات دوومیدانی غرب آسیا توانست با پرشی به ارتفاع 2 متر و 20 سانتیمتر به مقام دوم رسیده و مدال نقره را پس از پرنده قطری از آن خود کند. نماینده قطر که مدال برنز المپیک 2012 لندن را در اختیار دارد در این مسابقات اول شد.



* توکلی در هفتگانه طلایی شد

سپیده توکلی در هفتگانه با کسب 4802 امتیاز به مدال طلا رسید و پس از وی ورزشکارانی از کشورهای سوریه و عراق به ترتیب دوم و سوم شدند. عبدالجلیل توماج در ماده ده‌گانه هم موفق شد مدال طلا کسب کرده است اما مسوولان مسابقات هنوز نتوانسته اند ریز نتایج رقابت های دهگانه را مشخص کنند.سعید کولی‌وند دیگر نماینده ایران در این ماده تا عصر روز گذشته در مکان سوم قرار داشت اما به دلیل ضعف مسوولان برگزاری معلوم نیست که این ورزشکار توانسته در جمع مدال آوران قرار بگیرد یا خیر.



تعداد مدال‌های دوومیدانی کاران ایران در پایان دومین روز مسابقات غرب آسیا به مدال شامل 10 طلا، 12 نقره و 7 برنز رسید تا ایران تا همین جای کار از دوره گذشته پیشی گرفته باشد.



مدال آوران ایران تا پایان روز دوم بدون احتساب نتیجه سعید کولیوند در دهگانه به شرح زیر است:



طلا:

1- جواهر زمانی در سه گام

2- لیلا رجبی در پرتاب وزنه

3- سپیده توکلی در پرش ارتفاع

4- امینه ایری در پرتاب نیزه

5- پریناز ابراهیمی در پرتاب چکش

6- جواهر زمانی در پرش طول

7- سپیده توکلی در هفتگانه

8- حسین کیهانی در 3 هزار متر مانع

9- تیم چهار در 100 متر مردان ایران

10- عبدالجلیل توماج در دهگانه



نقره:

1- الناز کمپانی در 100 مانع

2- میلاد سیار در 110 مانع

3- سمانه کوه کن در سه گام

4- فرزانه فصیحی در 100 متر

5- رضا قاسمی در 100 متر

6- مهسا کارگر در پرش ارتفاع

7- ایوب آرخی در پرتاب نیزه

8- حسین کیهانی در 1500متر

9- ابراهیم رحیمیان در پیاده روی

10- کاوه موسوی در پرتاب چکش

11- احمد فرود در 3 هزار متر مانع

12- کیوان قنبرزاده در پرش ارتفاع



برنز:

1- فاطمه خیاطی در پرتاب وزنه

2- سحر ضیایی در پرتاب نیزه

3- علیرضا مهرصفوتی در پرتاب وزنه

4- امید تاجی در پرتاب نیزه

5- مریم نوروزی در پرتاب چکش

6- مقدم در پرتاب چکش

7- فاطمه برزنوزی در پرش طول

دومین دوره مسابقات دوومیدانی غرب آسیا از بیست و دوم تا بیست و پنجم آذرماه در ورزشگاه پلیس دبی برگزار می‌شود و تیم ملی دوومیدانی ایران با 42 نماینده در این رقابت‌ها حضور دارد.